〔欧元债市〕西班牙和意大利公债上扬,受欧洲央行购债计划提振

* 西班牙公债上涨,10年公债收益率低于6%,触及四个月低位

* 欧元区二线国家债券人气正面,尽管仍然面临困难

* 美国就业数据突显全球经济增长迎来挑战

路透伦敦9月7日电---西班牙公债收益率(殖利率)周五下跌至6%以下,为5月来首见,因欧洲央行(ECB)计划买入政府公债,被视为是重塑市场信心,相信欧元区有能力应对欧债危机的第一步.

欧洲央行周四推出一个新的、规模可能不设限的购债计划,以拉低欧元区困难国家的借款成本,抑制欧债危机恶化.新计划将主要针对三年期以内的债券.德拉吉表示,欧洲央行只会帮助那些提出申请、并执行严格的政策条件要求的国家.[ID:nSB1766118]

购债计划支持了较高风险市场,包括受困的欧元区二线国家公债及欧洲股市.[.EUCN]

"现在,你不会愿意和市场趋势逆行.在风险资产聚集的动能非常强劲,"瑞银策略师Gianluca Ziglio说.

西班牙10年公债ES10YT=TWEB收益率下跌31个基点,至5.77%,低于7月时的7.5%上方.

西班牙两年期公债在ECB购债计划范围内,其收益率ES2YT=TWEB跌8个基点,至2.98%,交易商说,该券种公债价格上升的空间有限,过去六周里收益率已从7%左右大幅回落.

"一些问题得到解决,这是正面的,"Ziglio说,"但问题在于,在(欧洲央行)可以开始干预前,需要欧元区国家愿意申请救助,而这种情况只会在西班牙或意大利等国接近被融资市场拒诸门外时才会出现."

意大利,葡萄牙和爱尔兰公债收益率也下跌.

欧洲央行干预债市,将取决于欧元区救助计划是否被激活,因此下周德国宪法法院就该救助基金合法性的裁决至为关键.

路透调查显示,受访法律专家一致预期德国宪法法院将批准欧元区永久救助基金,但他们也认为,宪法法院将设定严格的条件,以限制德国在未来救助行动中的灵活性.

两年期意大利公债IT2YT=TWEB收益率跌8.1个基点,报2.29%.

在市场一遍欢愉气氛下,令人失望的美国就业数据提醒了投资人全球经济仍然不振,引发德债逆转走势,且在迎来欧洲市场收盘时上涨.

德债期货FGBLc1上扬48个跳动点,结算价报140.65,稍早低见139.43.

美国劳工部周五公布,美国8月非农就业岗位增加9.6万个,预估为增加12.5万个.美国8月失业率为8.1%,预估为8.3%.[ID:nEAPA70DS3][ID:nSB1767212](完)

--编译 利棣儿;审校 程琳

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