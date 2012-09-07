版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 8日 星期六 02:16 BJT

〔标题新闻〕中国投资公司监事长称今年中国经济成长能达到7.5%目标,未来五年增幅至少7%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8K7DRN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐