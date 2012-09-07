〔金属期市〕期铜飙升至四个月高位,受助于中美两国放宽政策希望

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
* 美国就业数据疲弱,增加美联储推出QE3的机率
* 中国批准1,570亿美元的基建支出项目
* 欧元走强,受助于欧洲央行压低部分欧元区国家借贷成本的计划
路透纽约/伦敦9月7日电---期铜周五攀升至近四个月高位,受助于美国再推刺激举措的希望,中国批准上千亿美元的基建项目,以及欧洲央行购债计划.
成交放量,周末升势推动铜价自5月以来首次升穿200日移动均线,并扶助期铜录得6月最后一周以来的最大单周升幅.看涨动能蔓延至其他基本金属市场,期铝CMAL3,期锌CMZN3和期铅CMPB3也都触及数月高位.
升势受助于投资者押注中国年底需求前景改善,美国最早将在下周推出新一轮购债计划.
中国国家发改委宣布批准了60个基建项目,投资规模超过1,500亿美元,预计此举将推动该国经济走出长达三年的成长低迷期.
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2急升12.85美分,或3.65%,结算价报每磅3.6450美元,为5月11日以来最高收盘价,盘中交投区间为3.5045-3.6525美元.
汤森路透初步数据显示,COMEX纽约尾盘成交量猛增至75,000口,较30日均值高出近70%.
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,000美元的重要心里关口,为5月中以来最高,收盘报7,990美元,周四的最后买入价报每吨7,700美元.
美国数据显示,8月非农就业岗位增加9.6万个,低于预期的增加12.5万个,为美联储下周宣布进一步注资提振疲弱的经济铺路,投资者因此感到欣慰.
周四欧洲央行宣布无限量购债计划,预计该计划将压低西班牙和意大利等国的借贷成本,并缓解对欧元区未来的担忧.
欧元兑美元攀升至近四个月高位,这也扶助支撑金属价格.
其他金属方面,三个月期锡CMSN3最后买入价为每吨19,950美元,周四收报每吨19,725美元.期锡自2月以来累积回落约24%.
三个月期锌CMZN3收报每吨1,970美元,为近四个月来最高,较周四收盘价高出逾3%.三个月期铅CMPB3收涨44美元,报每吨2,092美元,也触及近四个月高位2,100美元.
三个月期铝CMAL3最后买入价报每吨2,022美元,高于周四的1,975美元,盘中触及逾三个月最高2,034美元.
以下为1741GMT基本金属主力合约报价:
2011年 年初迄今
最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%
-------------------------------------------------------------------
COMEX期铜 364.60 12.95 +3.68 343.60 6.11
LME期铝 2022.00 47.00 +2.38 2020.00 0.10
LME期铜 7970.00 230.00 +2.97 7600.00 4.87
LME期铅 2095.00 47.00 +2.29 2035.00 2.95
LME期镍 16500.00 440.00 +2.74 18710.00 -11.81
LME期锡 19950.00 225.00 +1.14 19200.00 3.91
LME期锌 1970.00 62.00 +3.25 1845.00 6.78
上海期铝 15625.00 5.00 +0.03 15845.00 -1.39
上海期铜 56670.00 360.00 +0.64 55360.00 2.37
上海期锌 15020.00 75.00 +0.50 14795.00 1.52
-------------------------------------------------------------------
注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选