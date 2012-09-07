〔金属期市〕期铜飙升至四个月高位,受助于中美两国放宽政策希望

* 美国就业数据疲弱,增加美联储推出QE3的机率

* 中国批准1,570亿美元的基建支出项目

* 欧元走强,受助于欧洲央行压低部分欧元区国家借贷成本的计划

路透纽约/伦敦9月7日电---期铜周五攀升至近四个月高位,受助于美国再推刺激举措的希望,中国批准上千亿美元的基建项目,以及欧洲央行购债计划.

成交放量,周末升势推动铜价自5月以来首次升穿200日移动均线,并扶助期铜录得6月最后一周以来的最大单周升幅.看涨动能蔓延至其他基本金属市场,期铝CMAL3,期锌CMZN3和期铅CMPB3也都触及数月高位.

升势受助于投资者押注中国年底需求前景改善,美国最早将在下周推出新一轮购债计划.

中国国家发改委宣布批准了60个基建项目,投资规模超过1,500亿美元,预计此举将推动该国经济走出长达三年的成长低迷期.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2急升12.85美分,或3.65%,结算价报每磅3.6450美元,为5月11日以来最高收盘价,盘中交投区间为3.5045-3.6525美元.

汤森路透初步数据显示,COMEX纽约尾盘成交量猛增至75,000口,较30日均值高出近70%.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3盘中触及8,000美元的重要心里关口,为5月中以来最高,收盘报7,990美元,周四的最后买入价报每吨7,700美元.

美国数据显示,8月非农就业岗位增加9.6万个,低于预期的增加12.5万个,为美联储下周宣布进一步注资提振疲弱的经济铺路,投资者因此感到欣慰.

周四欧洲央行宣布无限量购债计划,预计该计划将压低西班牙和意大利等国的借贷成本,并缓解对欧元区未来的担忧.

欧元兑美元攀升至近四个月高位,这也扶助支撑金属价格.

其他金属方面,三个月期锡CMSN3最后买入价为每吨19,950美元,周四收报每吨19,725美元.期锡自2月以来累积回落约24%.

三个月期锌CMZN3收报每吨1,970美元,为近四个月来最高,较周四收盘价高出逾3%.三个月期铅CMPB3收涨44美元,报每吨2,092美元,也触及近四个月高位2,100美元.

三个月期铝CMAL3最后买入价报每吨2,022美元,高于周四的1,975美元,盘中触及逾三个月最高2,034美元.

以下为1741GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 364.60 12.95 +3.68 343.60 6.11

LME期铝 2022.00 47.00 +2.38 2020.00 0.10

LME期铜 7970.00 230.00 +2.97 7600.00 4.87

LME期铅 2095.00 47.00 +2.29 2035.00 2.95

LME期镍 16500.00 440.00 +2.74 18710.00 -11.81

LME期锡 19950.00 225.00 +1.14 19200.00 3.91

LME期锌 1970.00 62.00 +3.25 1845.00 6.78

上海期铝 15625.00 5.00 +0.03 15845.00 -1.39

上海期铜 56670.00 360.00 +0.64 55360.00 2.37

上海期锌 15020.00 75.00 +0.50 14795.00 1.52

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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