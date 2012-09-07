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市场报道 | 2012年 9月 8日 星期六 05:55 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大涨1.5%,录得两周连升

路透9月7日电---美国小麦期货周五连升第二日,交易商称因澳洲和俄罗斯等主要产地天气不佳,投资人担心供应吃紧.

一些周末空头回补买盘令小麦市场升势动能增加.

在本周四个交易日内,芝加哥期货交易所(CBOT)12月软红冬麦合约上扬1.8%,为7月21日止该周劲升12%以来最大周度升幅.小麦期货价格连升两周,之前连跌五周.

美国农业部周度出口销售报告显示,上周美国小麦出口57.34万吨,符合预估的45-65万吨,一周前为50.93万吨.

分析师预计下周美国农业部发布的供需报告将显示2012/13年度美国小麦结转库存为7.04亿蒲式耳,高于上月预估的6.98亿.

乌克兰小麦出口已经达到政府和贸易商联盟协议最大出口量的42%.

12月小麦期货WZ2结算价收升13-1/4美分,报每蒲式耳9.05美元.

今日小麦预估成交量为79,232口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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