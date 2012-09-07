〔纽约期市〕ICE期棉连升第二日,受外围市场带动

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透纽约9月7日电---棉花期货周五连升第二日,因在美元走软和美国可能出台进一步刺激措施的前景下,基金买兴保持强劲.
在美国公布的8月就业数据逊于预期,刺激投资人对美联储可能早至下周就将推出新一轮购债的预期后,美元下滑,原油和黄金等商品价格大涨,令期棉市场得益.
美国公布8月新增非农就业岗位9.6万,远低于市场预期的12.5万,失业率由7月的8.3%降至8.1%,但分析师认为失业率下降主要是因劳动力人口减少.
MCM Inc的Jobe Moss表示,"全都是因外围市场影响...金价大涨35美元,美元大跌...基金持续买入,他们在作多,所以推高了期棉."
洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收涨0.31美分,报76.30美分,盘中交易区间为75.55-77美分.
Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示,周度出口销售报告不错,也提振期棉.
展望后市,市场将关注下周三美国农业部发布的9月产量报告.
汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘,ICE期棉成交量达到14,300口,较30日均值低逾20%.(完)
--编译 李军;审校 程琳
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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