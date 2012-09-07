〔纽约期市〕ICE期棉连升第二日,受外围市场带动

路透纽约9月7日电---棉花期货周五连升第二日,因在美元走软和美国可能出台进一步刺激措施的前景下,基金买兴保持强劲.

在美国公布的8月就业数据逊于预期,刺激投资人对美联储可能早至下周就将推出新一轮购债的预期后,美元下滑,原油和黄金等商品价格大涨,令期棉市场得益.

美国公布8月新增非农就业岗位9.6万,远低于市场预期的12.5万,失业率由7月的8.3%降至8.1%,但分析师认为失业率下降主要是因劳动力人口减少.

MCM Inc的Jobe Moss表示,"全都是因外围市场影响...金价大涨35美元,美元大跌...基金持续买入,他们在作多,所以推高了期棉."

洲际交易所(ICE)指标12月期棉CTZ2收涨0.31美分,报76.30美分,盘中交易区间为75.55-77美分.

Flanagan Trading Corp分析师John Flanagan表示,周度出口销售报告不错,也提振期棉.

展望后市,市场将关注下周三美国农业部发布的9月产量报告.

汤森路透初步数据显示,纽约市场尾盘,ICE期棉成交量达到14,300口,较30日均值低逾20%.(完)