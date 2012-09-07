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市场报道 | 2012年 9月 8日 星期六 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数小涨0.11%,Nasdaq指数微升0.02%

路透纽约9月7日电---美国股市周五基本持稳在四年高位,录得6月以来最大周度涨幅,因令人失望的就业数据仅点燃了美国联邦储备理事会(FED,美联储)将在下周采取行动刺激经济的预期,除此之外没有造成其他的损伤.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升14.64点,或0.11%,至13,306.64点;标准普尔500指数.SPX收涨5.80点,或0.4%,至1,437.92点.Nasdaq指数.IXIC微升0.61点,或0.02%,至3,136.42点.

本周,道指上扬1.6%,500指数.SPX收涨2.2%,Nasdaq指数.IXIC攀升2.3%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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