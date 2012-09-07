〔加拿大汇市〕加元/美元升至12个月高位,因加拿大就业数据胜预期

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透多伦多9月7日电---加元兑美元周五升至一年最高水准,因加拿大就业数据强于预期,带动加元/美元升穿0.98加元水准.
加拿大8月新增就业岗位3.43万,高于路透访查的所有分析师预估.加拿大在衰退时所失去的就业岗位已悉数收复,较去年8月就业岗位增加17.66万,且多数为全职工作.
形成对比的是,美国8月就业增长大幅放缓,非农就业岗位增幅逊于预期,这巩固了美联储将追加刺激措施的预期.
加元兑美元CAD=D4收在0.9782加元或1.0223美元,周四收报0.9828加元或1.0175美元.加元盘中触及0.9766加元或1.0240美元的去年9月19日来最高水准.(完)
--编译 李军;审校 程琳
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