〔加拿大股市〕升至四个月高位,中国批复逾万亿元投资项目提振矿业股

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透多伦多9月7日电---加拿大指标股指周五升至5月初来最高,因美国不及预期的就业数据助燃了美联储将迅速采取行动的希望,且中国批复逾万亿元投资项目提振此间矿业股.
金价升至六个月高位,扶助大型金矿股,因美国就业成长放缓,为美联储向经济挹注更多资金铺路.
中国为"稳增长"再出重拳,国家发改委本周短短两天即批复逾万亿元投资项目.受此提振,中国股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹.
分析人士多认为,此次政策意在以基建投资"稳增长",方向明确清晰,与2008-09年金融危机时期的大规模刺激政策不同,料不会重现当年货币泛滥的情形,并预计中国经济有望在四季度呈现回暖态势.[ID:nSB1766248]
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高128.28点或1.06%点,至12,268.01,此为5月1日以来最高收位.本周该指数大涨2.67%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透3月1日 - 美国第一大电子产品零售商百思买公布的第四季同店销售出人意料地下滑，因平板电脑、游戏机、穿戴设备和手机的需求低迷。
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