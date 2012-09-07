〔加拿大股市〕升至四个月高位,中国批复逾万亿元投资项目提振矿业股

路透多伦多9月7日电---加拿大指标股指周五升至5月初来最高,因美国不及预期的就业数据助燃了美联储将迅速采取行动的希望,且中国批复逾万亿元投资项目提振此间矿业股.

金价升至六个月高位,扶助大型金矿股,因美国就业成长放缓,为美联储向经济挹注更多资金铺路.

中国为"稳增长"再出重拳,国家发改委本周短短两天即批复逾万亿元投资项目.受此提振,中国股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹.

分析人士多认为,此次政策意在以基建投资"稳增长",方向明确清晰,与2008-09年金融危机时期的大规模刺激政策不同,料不会重现当年货币泛滥的情形,并预计中国经济有望在四季度呈现回暖态势.[ID:nSB1766248]

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高128.28点或1.06%点,至12,268.01,此为5月1日以来最高收位.本周该指数大涨2.67%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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