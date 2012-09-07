〔国际油市〕油价上扬,因就业数据巩固了追加刺激措施希望

* 美国就业数据逊于预期,提振QE希望

* 布兰特和美国原油期货走势反复,本周小跌

路透纽约9月7日电---原油价格周五上扬,盘中走势震荡,此前美国公布的8月就业报告令人失望,压低美元,但令投资人对美联储追加刺激措施的预期升温,尽管数据也有损原油需求前景.

布兰特和美国原油期货本周小跌,之前连升五周,在8月大涨超过9%.

美国公布8月新增非农就业岗位9.6万,远低于市场预期的12.5万,失业率由7月的8.3%降至8.1%,但分析师认为失业率下降主要是因劳动力人口减少.[US-ECI-CMN]

市场预期就业报告令美联储下周为期两日的货币政策会议出台第三轮量化宽松政策(QE)的可能性增加,油价因此获得提振.

追加刺激措施预计会令美元走软,这通常对原油等美元计价商品有支撑作用.美元周五普跌,美元指数.DXY大跌近1%,美元兑欧元挫至近四个月低点.

10月布兰特原油期货LCOc1上涨0.76美元,结算价报每桶114.25美元,盘中在112.34-114.65美元之间摆动,本周该期货下滑0.32美元.

美国10月原油期货CLc1上扬0.89美元,结算价报每桶96.42美元,在200天移动均线切入位96.62美元之下.盘中交投区间介乎94.08-96.74美元.

本周,美国原油期货仅跌0.05美元.

美国RBOB汽油期货RBc1升近1%,即使是在盘中高位3.0541美元,仍离上周五到期的9月原油期货最后报价3.1056美元有较大差距.

美国取暖油期货HOc1也上涨,但仅升0.2%.

中国为"稳增长"再出重拳,国家发改委本周短短两天即批复逾万亿投资项目.受此提振,中国股市也一改此前颓势,出现放量强劲反弹.

分析人士多认为,此次政策意在以基建投资"稳增长",方向明确清晰,与2008-09年金融危机时期的大规模刺激政策不同,料不会重现当年货币泛滥的情形,并预计中国经济有望在四季度呈现回暖态势.[ID:nSB1766248]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 96.42 0.89 0.9% 94.08 96.74 272,047 327,082

11月原油 96.75 0.90 0.9% 94.41 97.05 57,895 86,204

10月RBOB汽油 3.0196 0.0286 1.0% 2.9809 3.0541 48,563 66,786

11月RBOB汽油 2.8992 0.0213 0.7% 2.8625 2.9208 39,510 37,286

10月取暖油 3.1489 0.0064 0.2% 3.1110 3.1698 51,165 67,031

11月取暖油 3.1507 0.0082 0.3% 3.1121 3.1686 23,684 30,276

ICE合约

10月布兰特 114.25 0.76 0.7% 112.34 114.65 222,555 234,049

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 516,355 710,388 508,166 1,562,762 -27,361

汽油 142,419 148,964 130,516 283,824 1,976

取暖油 117,445 168,825 135,436 330,184 3,135 (完)