〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货连跌三日,受获利了结打压

美国热股：家居零售商LOWE'S今年财测好于预期，盘初暴涨10%
路透3月1日 - 美国第二大家居用品零售商LOWE'S COS INC今年的财测好于分析师预期，其发布的季度同店销售也好高于预期，这得益于美国房地产市场的强劲态势。
路透9月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五连续第三日下跌,交易商称,因近月合约本周升至近18美元纪录高位后出现获利了结.
指标11月大豆期货SX2本周累计下跌1.1%,周二曾触及历史高位17.89美元.
一些私人机构做出的预测令市场承压,尤其是INTL FC Stone周三预计的美国大豆产量超出美国农业部8月预估.
不过,路透调查的20位分析师预估均值为26.57亿蒲式耳,低于美国农业部8月预估的26.92亿蒲式耳.农业部9月报告将于9月12日公布.
Informa Economics将美国大豆产量预估从27.91亿蒲式耳调降至26.39亿蒲式耳,美国大豆单产预估从每英亩37.2蒲式耳下调至35.4蒲式耳.
美国农业部公布,最近一周美国大豆出口销售为52.58万吨,低于交易商预估的70-90万吨.
农业部公布,最近一周美国豆粕出口销售为11.16万吨,豆油出口销售为3,700吨,两者均低于交易商预估.
11月大豆期货SX2下跌10-1/2美分,报17.36-1/2美元.
9月豆粕合约SMU2收低0.2美元,报每短吨531.6美元.
9月豆油合约BOU2收跌0.71美分,报每磅56.07美分.
今日CBOT大豆期货的预估成交量为157,275口,豆粕期货为58,346口,豆油期货为87,547口.
以下为CBOT农产品期货在1935 GMT价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌% 涨跌%
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CBOT玉米Cc1 799.50 1.00 0.1% 23.7%
CBOT大豆Sc1 1736.50 -10.50 -0.6% 44.9%
CBOT豆粕SMc1 527.20 -1.10 -0.2% 70.4%
CBOT豆油BOc1 56.24 -0.70 -1.2% 8.0%
CBOT小麦Wc1 905.00 13.25 1.5% 38.6%
CBOT稻米RRc1 1495.50 33.00 2.3% 2.4%
EU小麦BL2H0 264.50 3.00 1.2% 30.6%
NYMEX原油期货CLc1 96.31 0.78 0.8% -2.5%
道琼工业指数.DJI 13,285 -7 -0.1% 8.7%
现货金XAU= 1735.30 34.26 2.0% 11.0%
欧元/美元EUR= 1.2795 0.0167 1.3% -1.2%
美元指数.DXY 80.2650 -0.7750 -1.0% 0.1%
波罗的海
干散货指数.BADI 669 -6 -0.9% -61.5%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 程琳;审校 利棣儿
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