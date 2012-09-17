〔USDA报告〕9月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透9月17日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):
一周截至日 09/13/12 09/06/12 09/06/12 09/15/11
初值 修正值 前值
小麦 29,368 20,566 19,586 34,034
燕麦 5 0 0 5
大麦 948 706 706 0
玉米 27,886 10,155 9,755 24,390
高粱 963 441 441 1,444
大豆 9,959 12,968 12,933 11,084
作物年度截至目前检验
本年度 上年度
小麦 308,235 350,264
燕麦 401 156
大麦 4,450 5,346
玉米 37,227 47,707
高粱 1,330 4,846
大豆 22,570 24,633
注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)
--编译 李军;审校 母红
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