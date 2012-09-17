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货币新闻 | 2012年 9月 17日 星期一 23:02 BJT

〔USDA报告〕9月13日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透9月17日---美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以1,000蒲式耳计):

一周截至日 09/13/12 09/06/12 09/06/12 09/15/11

初值 修正值 前值

小麦 29,368 20,566 19,586 34,034

燕麦 5 0 0 5

大麦 948 706 706 0

玉米 27,886 10,155 9,755 24,390

高粱 963 441 441 1,444

大豆 9,959 12,968 12,933 11,084

作物年度截至目前检验

本年度 上年度

小麦 308,235 350,264

燕麦 401 156

大麦 4,450 5,346

玉米 37,227 47,707

高粱 1,330 4,846

大豆 22,570 24,633

注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始.大豆、玉米和高粱的作物销售年度自9月1日开始.(完)

--编译 李军;审校 母红

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