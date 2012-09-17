〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.130%,投标倍数为4.92

标题新闻：在强于预期的零售销售等数据发布后，花旗的美国经济意外指数升至逾三年高位
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路透华盛顿9月17日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.130
中值 0.125
低值 0.105
投资 0.132
价格 99.934278
高值得标比率 81.35%
投标倍数 4.92
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,774,200
总投标 137,714,629,200
竞争性投标得标 27,148,345,000
非竞争性投标得标 552,429,200
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/09/20
到期日 2013/03/21
CUSIP码 9127957M7
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 李军;审校 母红
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