〔欧元债市〕救助疑虑推动西班牙公债收益率升穿6%,德债价格反弹

* 对西班牙是否要求救助的疑虑推高该国公债收益率

* 在周四进行公债标售前,西班牙公债收益率可能进一步上扬

路透伦敦9月17日电---西班牙10年期公债收益率周一重新升至6%之上,因市场对该国会否以及何时要求救助存疑,一旦西班牙要求救助,欧洲央行将购买其公债,以压低该国借贷成本.

马德里周末举行的示威游行凸显民众反对进一步实施撙节举措,为西班牙政府周五在欧元区财长会议上作出的改革承诺时间表蒙阴.

西班牙公债收益率全线上扬,且在周四标售前可能进一步走高.周四的标售料将检验投资者对决策者遏制债务危机努力的信心.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB攀升18个基点,至6.04%,从上周初欧洲央行详述购债计划后触及的五个月低位5.58%反弹.

西班牙两年期公债收益率ES2YT=TWEB上扬12个基点,报3.36%.意大利两年期公债收益率上涨8个基点,报2.6%.

围绕西班牙的不确定性可能导致欧洲央行干预债市,这也促使交易商在周四西班牙标售35-45亿欧元公债前压低该国公债价格.周四将标售三年期公债和指标10年期公债续发.

对西班牙的疑虑扶助避险德债收复部分失地,德债上周骤降,因美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示,其将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692]

德债期货FGBLc1上扬36个跳动点,结算时报139.00.10年期德债收益率DE10YT=TWEB回落2.7个基点,报1.65%.

--编译 母红;审校 李军

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