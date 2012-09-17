〔美国股市〕ADR近期大涨后回落,市场转而关注中东

路透纽约9月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一回落,之前两周表现为七个月内最佳,投资人焦点转向经济和中东局势不稳.

周一,数以千计的反美示威者走上阿富汗首都街头,此前数日,一部被认为亵渎了先知穆罕默德的美国电影引发了穆斯林世界的反美暴力事件.而以色列总理也警告,伊朗可能在六七个月内将可能造出核弹.