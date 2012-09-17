〔美国股市〕ADR近期大涨后回落,市场转而关注中东

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约9月17日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周一回落,之前两周表现为七个月内最佳,投资人焦点转向经济和中东局势不稳.
美联储推出大胆措施提振经济后,上周五ADR连升第四日.
由于没有其他重要消息,分析师表示,中东近期局势不稳可能令美股走软.
周一,数以千计的反美示威者走上阿富汗首都街头,此前数日,一部被认为亵渎了先知穆罕默德的美国电影引发了穆斯林世界的反美暴力事件.而以色列总理也警告,伊朗可能在六七个月内将可能造出核弹.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.68%,标普500指数.SPX收低0.31%.
纽约联储银行9月制造业指数跌至约三年半最低,制造业连续第二个月萎缩.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低1.28%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.44%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑0.84%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
GDP：国内生产总值 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)