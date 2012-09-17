〔金属期市〕期铜下跌,因油价急挫及获利了结

* 油价大跌拖累铜价

* 市场对美联储举措是否能影响实质经济有些疑虑

* 市场关注本周欧元区制造业数据

路透纽约/伦敦9月17日电---铜价周一下滑,因油价急挫促使投资人锁定获利,上周五因美国新推货币刺激措施,带动铜价升至四个半月高位.

一些投资人对工业金属长期升势前景表示谨慎,因布兰特原油期货急挫3%、中国经济活动不断放缓且投资人担心央行举措提振经济还需时日.

被视为是全球经济强度晴雨表的铜价上周大涨5%,为11周最大升幅,因此前美国联邦储备理事会(美联储,FED)宣布将每月向美国经济挹注400亿美元,直至疲弱就业市场呈现持续反弹.

周一,LME期铜价格录得一个月最大单日跌幅,因在上周美联储措施提振大涨后,金融市场普遍出现获利回吐.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收挫1%,报每吨8,302美元,稍早触及8,386.25美元,接近上周五触及的8,411美元四个半月高位.

上周五,LME期铜大涨3.8%,为6月29日来最大单日百分比升幅,今年迄今升幅近10%.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜HGZ2跌4.05美分,或1.1%,结算价报每磅3.792美元.

交易数据上周五显示,上周在美联储宣布新一轮刺激措施前,对冲基金和大型投机商向美国商品市场投入超过60亿美元,为三周最多.

本周市场焦点回到制造业活动,包括周四欧元区将公布的采购经理人指数.

LME三个月期铝CMAL3收报2,167美元,上周五收报每吨2,195美元.

LME三个月期锡CMSN3收报21,575美元,盘中触及5月初来最高的21,750美元,上周五收报每吨21,675美元.

三个月期锌CMZN3由2,116美元跌至2,089美元.三个月期铅CMPB3收盘没有成交,买盘最后报2,257美元,上周五收报2,265美元,三个月期镍CMNI3由17,775美元升至18,220美元.

以下为1845GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 374.50 -8.75 -2.28 343.60 8.99

LME期铝 2166.00 -29.00 -1.32 2020.00 7.23

LME期铜 8300.00 -80.00 -0.95 7600.00 9.21

LME期铅 2257.00 -8.00 -0.35 2035.00 10.91

LME期镍 18215.00 440.00 +2.48 18710.00 -2.65

LME期锡 21595.00 -80.00 -0.37 19200.00 12.47

LME期锌 2089.00 -27.00 -1.28 1845.00 13.22

上海期铝 15835.00 -55.00 -0.35 15845.00 -0.06

上海期铜 59770.00 -590.00 -0.98 55360.00 7.97

上海期锌 15715.00 -130.00 -0.82 14795.00 6.22

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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