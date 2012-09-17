〔美国债市〕较长期公债价格在上周五大跌后反弹

* 较长期公债收益率从四个月高位回落

* 美联储买入较长期公债,卖出较短期公债

* 纽约联储制造业指数为2009年4月来最低

路透纽约9月17日电---美国较长期公债价格周一上涨,因在上周大跌后投资人逢低承接.上周大跌是因通胀忧虑以及对欧债危机得以解决的乐观情绪令避险买盘减少.

较长期公债收益率从上周五触及的5月来最高水准回落,上周五投资人因担心美联储第三轮量化宽松政策可能引发通胀上涨,遂抛售公债.

CRT Capital Group高级公债策略师Ian Lyngen表示,周一公债价格反弹是因跌至具吸引力水准,而不是基本面因素.

美国经济数据趋软以及对中国经济成长不断放缓的担忧也激活了一些对公债的买盘,压低收益率.

"短期内收益率将逐步下滑,因经济数据仍低迷."道明证券利率和汇市研究及策略部门全球主管Eric Green表示.

纽约联储周一公布其地区制造业活动指数意外在9月恶化,跌至2009年4月来最低.

投资人一直在评估美联储和欧洲央行开放式购债计划的较长期影响.

他们担心两大央行向银行体系挹注更多现金,会殃及其货币,且一旦经济成长正常化,他们在控制通胀上会更困难.

美联储上周四推出新一轮积极的货币刺激计划(QE3),称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.联储决定将非常规购债计划直接与经济状况挂钩是一个史无前例的举动,标志着联储加大努力以压低美国失业率.美联储还将维持近零利率承诺的期限由2004年底延长至至少2015年中.[ID:nSB1778324]

自美联储上周五开始QE3后,引发美国通膨保值债券(TIPS)上涨.

根据路透数据,上周五,TIPS损盈平衡通胀率,即10年期公债较10年期TIPS的收益率溢价触及2.64个百分点,为去年4月来最高.

周一,该TIPS损盈平衡通胀率报2.58个百分点.

另一个反映投资人通胀忧虑加重的指标是收益率曲线趋陡.

五年期和30年期收益率差上周五报2.37个百分点,为去年9月来最宽,周一盘中报2.32个百分点.

30年期公债US30YT=RR升1-6/32,收益率报3.03%,上周五尾盘报3.09%.

美联储周一进行了两个操作,买入47.4亿美元2020年11月至2022年8月到期的长债,之后沽出77.99亿美元2014年12月至2015年5月到期的公债.

指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率由上周五尾盘的1.87%降至1.83%.

因日本假期和犹太新年,今日成交较为清淡.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (+) 0.254

五年期公债US5YT=RR 99-18/32 (+) 0.717

10年期公债US10YT=RR 98-04/32 (+11/32) 1.833

30年期公债US30YT=RR 94-16/32 (+1-05/32) 3.031(完)

--编译 李军;审校 母红

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