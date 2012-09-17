〔纽约汇市〕美元徘徊在数月低点附近,尽管油价急挫

* 美元指数接近2月来最低

* 投资人关注本周日本央行政策会议

* 美国原油期货尾盘急挫

路透纽约9月17日电---美元周一兑多数主要货币周一徘徊在近七个月低点,上周美国联邦储备理事会(FED,美联储)宣布新一轮积极的刺激计划,令美元前景蒙尘.

美元短期内可能有所反弹,因部分交易商表示,美元本月迄今3%的跌幅可能过度.此波跌势令欧元兑美元升至四个月高位,日圆兑美元升至七个月高位.

美联储上周四推出新一轮积极的货币刺激计划,称将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS).只要通胀依然受到遏制,将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1778324]之前一周,欧洲央行也推出新的购债计划以应对欧债危机.

"美元前景明显被美联储和欧洲央行的政策行动所破坏,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

美元指数.DXY报78.967,离上周五触及的2月底来最低水准78.601不远.

但欧元兑美元EUR=尾盘加速下滑,报1.3110美元,接近日低1.3082美元.

欧元下滑是因美国原油期货尾盘急挫逾2%.[O/NCN]

Tempus Consulting市场部门董事John Doyle表示,鉴于全球经济成长和欧债危机不确定性犹存,交易商对欧元仍持谨慎态度.

自7月触及两年低点约1.2040美元后,欧元已经反弹9%.交易商表示,一些投资人可能目前倾向锁定一些获利,但回落可能有限.

"欧元仍可能再升一些.动能还未消竭."渣打银行G10汇市研究部门主管Steve Barrow表示.

"欧元可能再度跌向1.30美元,但不会在1.30美元下方大跌."他表示,"相较逢高沽出,我更倾向逢低买入."

他还表示,预计欧元将在未来一周左右升向1.3250-1.3300美元.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS周一触及八个月高位1.21849瑞郎.

市场正等待看看西班牙是否会寻求救助以应对债务危机.一些分析师表示,在该国称月底前将为结构性改革设立明确截止日期后,看来西班牙正为正式寻求援救铺路.

日圆普跌,欧元兑日圆EURJPY=升0.27%,报103.18日圆,美元兑日圆JPY=升0.41%,报78.710日圆,稍早触及78.92日圆的一周高位.

上周,日本政府连续第二个月下调经济成长预估,向央行再度放宽货币政策施压,周三日本央行将结束为期两日的货币政策会议记录.

BNY Mellon高级汇市策略师Michael Woolfolk表示,日圆受日本下调经济展望以及日本央行下一步举措可能是进一步量化宽松政策的观点所拖累.

"周末后,交易商开始为本周稍后可能发生的情况作准备."

投资人关注日本当局对近期由美联储举措引发的日圆兑美元上涨可能作何反应.市场对日本当局可能进场干预抛售日圆,扶助限制美元跌势感到不安.(完)

--编译 李军;审校 母红

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