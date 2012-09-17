〔国际油市〕油价在下午的交易中放量急跌,收盘有所回稳

* 布兰特原油期货重挫5美元触及最低位,收盘有所反弹

* 美国原油期货也走低,成品油下挫

* 白宫未宣布任何有关战略石油储备的声明

路透纽约9月17日电---油价周一重挫近3美元,已从盘中低点小幅反弹,成交放量,油价的此轮跌势导致布兰特原油期价跌穿技术支撑位,市场在寻找油价大跌的原因.

布兰特原油收报每桶116.66美元,1752 GMT时为每桶115.20美元,三分钟后跌至111.60美元,近来由于犹太新年拉低的成交量激增.

之后成交量开始回落,但在1810GMT,当布兰特原油期货跌至111.50美元的新低后,成交量再度攀升.

在此期间,美国原油期货从98.65美元跌至95美元之下.

堪萨斯城INTL-FCStone的能源行业风险管理经理John Gretzinger表示,"我做这行已有14年,这是我看到过的速度最快的下跌."

"我认为今日的跌速过快,造成这种情况的原因只有高频交易,或其他算法交易.具体原因目前尚不清除,但这是我的直觉."

在油价下跌期间,一分钟内有1.3万口美国原油期货,和1万口布兰特原油期货合约成交,而在第一波抛售开始前的一分钟内,成交量仅分别为131和152口.

美国洲际交易所(ICE)拒绝就油价大跌原因置评.CME Group(CME.O)表示,并非技术问题导致NYMEX油价大跌.

美国商品期货交易委员会委员Scott O'Malia表示,该机构正对油价大跌时进行的交易展开"调查"且已与两个交易所联系.

11月布兰特原油期货LCOc1收跌2.87美元,报113.79美元,盘中交易区间为117.02-111.50美元.

美国10月原油期货CLc1跌2.38美元,结算价报每桶96.62美元.该合约将于周四到期.

交易商称,大型石油消费用户利用油价大跌的机会建立新对冲头寸,扶助价格反弹.

在今日油价暴跌后,美国白宫称,战略石油储备的所有可能性均存在,但并未宣布进一步的声明.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 96.62 -2.38 -2.4% 94.65 99.52 288,555 271,794

11月原油 96.95 -2.38 -2.4% 94.98 99.81 163,339 141,037

10月RBOB汽油 2.9433 -0.0723 -2.4% 2.8609 3.0279 47,932 56,106

11月RBOB汽油 2.8596 -0.0719 -2.5% 2.7792 2.9422 47,029 47,990

10月取暖油 3.1634 -0.0761 -2.4% 3.0923 3.25 48,315 52,400

11月取暖油 3.1644 -0.0741 -2.3% 3.0925 3.2483 34,972 26,593

ICE合约

11月布兰特 113.79 -2.87 -2.5% 111.50 117.02 206,859 181,373

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 685,130 828,091 528,845 1,641,162 -26,640

汽油 146,783 163,184 137,929 299,732 11,298

取暖油 136,596 133,149 133,405 337,756 -1,823 (完)