〔国际油市〕油价在下午的交易中放量急跌,收盘有所回稳

标题新闻：工业生产和房屋开工数据公布后，纽约联储基本维持美首季GDP增长预估不变，为3.09%
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* 布兰特原油期货重挫5美元触及最低位,收盘有所反弹
* 美国原油期货也走低,成品油下挫
* 白宫未宣布任何有关战略石油储备的声明
路透纽约9月17日电---油价周一重挫近3美元,已从盘中低点小幅反弹,成交放量,油价的此轮跌势导致布兰特原油期价跌穿技术支撑位,市场在寻找油价大跌的原因.
布兰特原油收报每桶116.66美元,1752 GMT时为每桶115.20美元,三分钟后跌至111.60美元,近来由于犹太新年拉低的成交量激增.
之后成交量开始回落,但在1810GMT,当布兰特原油期货跌至111.50美元的新低后,成交量再度攀升.
在此期间,美国原油期货从98.65美元跌至95美元之下.
堪萨斯城INTL-FCStone的能源行业风险管理经理John Gretzinger表示,"我做这行已有14年,这是我看到过的速度最快的下跌."
"我认为今日的跌速过快,造成这种情况的原因只有高频交易,或其他算法交易.具体原因目前尚不清除,但这是我的直觉."
在油价下跌期间,一分钟内有1.3万口美国原油期货,和1万口布兰特原油期货合约成交,而在第一波抛售开始前的一分钟内,成交量仅分别为131和152口.
美国洲际交易所(ICE)拒绝就油价大跌原因置评.CME Group(CME.O)表示,并非技术问题导致NYMEX油价大跌.
美国商品期货交易委员会委员Scott O'Malia表示,该机构正对油价大跌时进行的交易展开"调查"且已与两个交易所联系.
11月布兰特原油期货LCOc1收跌2.87美元,报113.79美元,盘中交易区间为117.02-111.50美元.
美国10月原油期货CLc1跌2.38美元,结算价报每桶96.62美元.该合约将于周四到期.
交易商称,大型石油消费用户利用油价大跌的机会建立新对冲头寸,扶助价格反弹.
在今日油价暴跌后,美国白宫称,战略石油储备的所有可能性均存在,但并未宣布进一步的声明.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 96.62 -2.38 -2.4% 94.65 99.52 288,555 271,794
11月原油 96.95 -2.38 -2.4% 94.98 99.81 163,339 141,037
10月RBOB汽油 2.9433 -0.0723 -2.4% 2.8609 3.0279 47,932 56,106
11月RBOB汽油 2.8596 -0.0719 -2.5% 2.7792 2.9422 47,029 47,990
10月取暖油 3.1634 -0.0761 -2.4% 3.0923 3.25 48,315 52,400
11月取暖油 3.1644 -0.0741 -2.3% 3.0925 3.2483 34,972 26,593
ICE合约
11月布兰特 113.79 -2.87 -2.5% 111.50 117.02 206,859 181,373
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 685,130 828,091 528,845 1,641,162 -26,640
汽油 146,783 163,184 137,929 299,732 11,298
取暖油 136,596 133,149 133,405 337,756 -1,823 (完)
--编译 母红;审校 李军
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世界大型企业研究会周五公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。 当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月)