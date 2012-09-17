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市场报道 | 2012年 9月 18日 星期二 05:29 BJT

〔加拿大股市〕收低,因Lowe's放弃收购Rona及美联储举措影响消退

路透多伦多9月17日电---加拿大股市主要股指周一收低,家居修缮连锁零售商Lowe's(LOW.N)放弃收购加拿大同业RonaRON.TO后拖累后者股价暴跌,且对上周美联储积极行动刺激经济的欢愉情绪消退.

Rona暴跌11.6%,报11.29加元,Lowe's撤走了对该公司18亿加元的收购建议.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低52.61点或0.42%,至12,446.86点,10大类股中有九种收低,金融股、矿业股和油气股跌幅居前.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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