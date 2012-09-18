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债券 | 2012年 9月 18日 星期二 23:35 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.175%,投标倍数为4.92

路透华盛顿9月18日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.175%

中值 0.170%

低值 0.160%

投资 0.178%

价格/得标

价格 99.823056

高值得标比率 85.00%

投标倍数 4.92

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 25,000,546,700

总投标 122,933,146,700

竞争性投标得标 24,873,900,000

非竞争性投标得标 126,646,700

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/09/20

到期日 2013/09/19

CUSIP码 9127957K1

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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