〔英国债市〕英债期货上涨,因通胀降低且西班牙申请救助的不确定性

标题新闻：房利美称将向美财政部派息55亿美元，但警告减企业税或致其亏损并再度寻求政府支持
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路透伦敦9月18日电---英国政府公债价格周二上涨,因通胀下滑,且对西班牙是否可能申请救助的不确定性增加,但英国通膨保值债券价格大跌,因消息称此类债券所基于的通胀量度可能改变.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.88%,但10年期通膨保值债券GBIL1S22=实质收益率升4个基点,报-0.73%,因英国国家统计局将对改变通胀量度作出咨询.
分析师和策略师预计英国国家统计局拟对通膨保值债券所基于的零售物价指数(RPI)所作的一个改变可能令该指数永久性降低0.9个百分点,这会损及通膨保值债券的回报.
今日公布的数据显示,英国8月零售物价指数(RPI)较前月上升0.4%;较上年同期上升2.9%(预估为上升3.1%),7月为3.2%.[ID:nSB1783196]该数据对通膨保值债券不利,但对传统公债有利.
12月英债期货FLGZ2收涨42个跳动点至118.77,走势与可比德债期货FGBLZ2一致.10年期英债较可比德债利差持稳在24个基点.
对西班牙可能申请救助的进展缓慢,市场愈发不安,令一些投资人买回避险资产.
周三市场焦点是英国央行的9月货币政策会议记录,市场将关注央行内部对政策的争议如何,特别是新委员麦卡弗蒂的观点.(完)
--编译 李军;审校 母红
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* 美国公债跟随德债和英债一道反弹 * 股市下跌增加了对公债的需求 * 美联储下周将发布1月FOMC会议记录 路透纽约2月17日 - 美国公债价格周五上涨，因对法国总统大选的担 忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债 的需求。 有报道称，法国左翼阵营的两位主要大选候选人正就可能的合作进行 磋商，可能导致他们中只有一人进入大选第二轮，这在前夜打击了风险意 愿。 英国10年期公债收益率周五跌至三个月低位，此前发布的数据显示， 1月消费者意外减少支出，德债也受到法国大选紧张情绪的提振。 “美国债市得益于海外债市收益率下跌，以及重新评估股市出现的一 些风险交易，”德意志银行Private Wealth Management固定收益交易负 责人Gary Pollack称。 指标10年期美债 价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低 于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。 本周中段美债收益率急升