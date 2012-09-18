〔美国股市〕ADR下滑,日本企业ADR受中日领土争端影响领跌

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透纽约9月18日电---外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周二下滑,日本企业ADR领跌,因中日领土争端影响一些大型日本企业在华的生产.
反日抗议活动周二继续在中国各地进行,部分日本企业不得不暂停在中国的业务.中日两国间的钓鱼岛主权归属争议,在九一八事件纪念日升温.
知名日本企业成了示威者的目标.汽车制造商丰田汽车(7203.T)和本田汽车(7267.T)店面在受到攻击后暂停了部分业务.
从马自达和三菱汽车到Panasonic和Fast Retailing等其他日本公司亦关闭在华工厂和商店,导致其在日本市场的股价下跌,并促使信用评级机构惠誉警告称,这种形势或损及一些汽车和技术公司的评级.[ID:nSB1783712]
日产汽车(NSANY.PK)重挫3.42%,本田汽车(HMC.N)下跌0.57%,报33.33美元.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.22%,标普500指数.SPX小跌0.13%.
纽约梅隆银行亚洲ADR指数.BKAS收低0.12%.纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.32%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA下滑0.03%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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