〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头结清仓位

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,交易商称因在季节性收割压力下,多头结清仓位.
根据美国农业部数据,较往年提前成熟的玉米作物以及整体天气状况令人满意,提振美国玉米收割率在截至周日已达到创纪录的26%.
一农业气象学家周二表示,本周降雨将令美国中西部部分地区大豆和玉米收割放缓,但下周天气放晴会令本已创纪录的收割进度进一步加快.
指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.90美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.71-1/2美元.九天相对强弱指标(RSI)为26.
指标12月玉米期货合约CZ2收跌8美分,结算价报每蒲式耳7.40美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为239,879口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。