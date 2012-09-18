〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因多头结清仓位

路透9月18日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,交易商称因在季节性收割压力下,多头结清仓位.

根据美国农业部数据,较往年提前成熟的玉米作物以及整体天气状况令人满意,提振美国玉米收割率在截至周日已达到创纪录的26%.

一农业气象学家周二表示,本周降雨将令美国中西部部分地区大豆和玉米收割放缓,但下周天气放晴会令本已创纪录的收割进度进一步加快.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.90美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.71-1/2美元.九天相对强弱指标(RSI)为26.

指标12月玉米期货合约CZ2收跌8美分,结算价报每蒲式耳7.40美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为239,879口.(完)

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