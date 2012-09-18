〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收挫,因多头结清头寸

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透9月18日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收挫,因多头结清仓位、玉米期货下滑以及澳洲降雨令产量前景改善等.
欧洲小麦期货受美国谷物市场普跌影响小幅走软,但出口前景有利扶助市场守住支撑位.
分析师和业内消息人士表示,主要小麦出口国俄罗斯今年从邻国哈萨克斯坦和乌克兰的谷物进口量可能翻倍,以弥补因部分地区乾旱影响的产量短缺,并确保最低库存量.
美国大平原硬红冬麦现货买价周二持稳,交投清淡.冬麦正在播种,根据美国农业部数据,播种率约为11%.
12月合约关键阻力位在50日移动均线切入位8.94-1/4美元,重要支撑位在100日移动均线切入位7.96-3/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为41.
CBOT12月软红冬麦合约WZ2收跌14-1/2美分,结算价报8.63-1/2美元.
今日CBOT小麦预估成交量为84,892口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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CBOT-3月大豆合约收跌11-1/4美分，报每蒲式耳10.32-1/2美元，盘中跌穿50日移动均线，为自2月7日以来首次。