〔美国债市〕公债价格攀升,因逢低承接和避险买盘带动

* 债市收复因美联储推出QE3相关的部分跌幅

* 美联储官员表示,可能仍需要更多刺激措施

* 房屋建筑商信心升至2006年6月来最高

路透纽约9月18日电---美国公债价格周二上涨,因在上周五通胀忧虑引发大跌后连续第二日有逢低承接,且对全球经济成长步幅的担忧也支撑了对公债的避险需求.

美国30年期公债收益率周一升至四个半月高位刺激了低吸买盘.买盘被激活盖过了美联储和欧洲央行开放式购债可能令通胀攀升的担忧.

"市场真正感到全球所有主要经济体经济成长都在不同程度的放缓,"Williams Capital Group固定收益销售和交易部门主管DAvid Coard表示,"这刺激了对美国公债的买盘".

公债市场收复了自上周五以来跌势的近半数失地,上周五指标10年期公债收益率录得10月来最大单日升幅.

在投资人评估美联储第三套购债,及量化宽松政策(QE3)对通胀的长期影响之际,多位美联储官员周二表示,美联储仍可能采取更多措施拉低美国失业率,即便这会令通胀小幅上升.

芝加哥联储银行总裁埃文斯表示,美联储可以实施更多刺激措施以提振低迷的经济,而纽约联储银行总裁杜德利表示,美联储将密切监控就业市场的各个方面,在必要时愿意扩大购买资产的规模.[FED-CMN]

本月稍早,欧洲央行的积极购债计划引发通胀忧虑,投资人担心过多现金注入银行体系.

BMO Capital Markets固定收益策略师Dimitri Delis表示,美联储和欧洲央行新购债计划"太强劲".这会令通胀预期上升.

他表示,长期而言,通胀预期上升可能对公债收益率有上升压力,尽管期间会时有回落."收益率整体的轨迹将是上升,但不是一路走高."

美联储宣布QE3后一天,通胀预期在周五攀升,但随着股市和油价回落,通胀预期也由2006年来最高水准下滑.

分析师表示,TIPS损盈平衡通胀率,即10年期公债较10年期TIPS的收益率溢价周二报2.55个百分点,较周一收盘跌逾3个基点.

另一通胀指标也回落,五年期和30年期收益率差报2.31个百分点,较周一跌约1个基点,上周五报2.37个百分点,为去年9月来最宽.

30年期公债US30YT=RR升18/32,收益率报3.01%,周一尾盘报3.04%.周一一度触及3.12%,根据路透数据,为5月初来最高.

指标10年期公债US10YT=RR升11/32,收益率由周一尾盘的1.84%降至1.81%.

10年期公债收益率上周五触及四个月高位1.89%,周二仍在200日移动均线切入位下方,这是显示该收益率至少短期内可能已触顶的技术信号.

金融市场没有理会有关美国房屋建筑商信心改善的消息.

全美住宅建筑商协会(NAHB)周二公布,9月美国住宅建筑商人气连续第五个月上升,创下逾六年来最高的40.这是楼市出现动能的最新迹象.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-32/32 (持平) 0.258

五年期公债US5YT=RR 99-21/32 (+ 3/32) 0.699

10年期公债US10YT=RR 98-11/32 (+10/32) 1.808

30年期公债US30YT=RR 94-31/32 (+18/32) 3.006 (完)

--编译 李军;审校 母红

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