〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,美联储新措施带动的升势平息

美国股市：道指微幅收高，连续第七日创纪录最高收位
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
路透多伦多9月18日电---加元兑美元周二微升,在窄幅区间内交投,因上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮货币刺激政策带来的乐观情绪开始消退.
但加元表现超过多数其他主要货币,因其跟随美元兑欧元和日圆的更普遍反弹走势.
加元兑美元CAD=D4收报0.9746加元或1.0261美元,周一收报0.9753加元,或1.0253美元.
缺乏加拿大国内经济数据等新的刺激因素,令加元陷于0.9765至0.9730加元的窄幅区间.
在自6月低点反弹8%后,分析师表示,预计加元短期内可能出现回落,特别是因市场焦点回到对全球经济放缓的担忧上.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。
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