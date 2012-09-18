〔加拿大汇市〕加元兑美元变动不大,美联储新措施带动的升势平息

路透多伦多9月18日电---加元兑美元周二微升,在窄幅区间内交投,因上周美国联邦储备理事会(美联储,FED)新一轮货币刺激政策带来的乐观情绪开始消退.

但加元表现超过多数其他主要货币,因其跟随美元兑欧元和日圆的更普遍反弹走势.

加元兑美元CAD=D4收报0.9746加元或1.0261美元,周一收报0.9753加元,或1.0253美元.

缺乏加拿大国内经济数据等新的刺激因素,令加元陷于0.9765至0.9730加元的窄幅区间.

在自6月低点反弹8%后,分析师表示,预计加元短期内可能出现回落,特别是因市场焦点回到对全球经济放缓的担忧上.(完)

--编译 李军;审校 母红

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