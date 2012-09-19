〔英国债市〕英债期货升至六日高位,跟随德债涨势

券商观点：今年中国物价温和上涨有利企业盈利，看好权益类投资--东证
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透伦敦9月19日电---英国政府公债价格周三升至六日高位,跟随德债涨势,之后在英国央行每周回购中期英债中投标并不活跃而再度受到提振.
周三公布的英国央行9月会议记录显示,本月稍早该行的政策制定者认为英国经济的短期通胀前景已经恶化,不过有委员仍认为或仍将需要进一步刺激经济.[ID:nSB1786166]市场对此无甚反应,多数分析师认为这巩固了他们对央行将在11月批准新一轮购买资产的预期.
12月英债期货FLGZ2收涨45个跳动点至119.22,表现超过可比德债期货FGBLZ220个跳动点,盘中触及9月13日来最高的119.41.
英债期货现已扳回了美联储宣布新一轮刺激措施后的跌幅.
摩根士丹利英债分析师Anthony O'Brien表示,两年期德债标售获强劲需求,有助于令市场放心,对避险公债仍有稳健的需求,周四英国将标售45亿英镑五年期英债.
英国央行周度回购10亿英镑七年期至15年期英债,银行投标总量仅为18.6亿英镑,较一周前的34.1亿英镑大幅减少,之后英债扩大涨幅.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌3个基点,报1.85%,较可比德债利差收窄2个基点,报22基点.
周四,市场将关注英国8月零售销售数据,预计将显示在7月小增0.4%后下滑0.4%.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)