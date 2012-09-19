〔英国债市〕英债期货升至六日高位,跟随德债涨势

路透伦敦9月19日电---英国政府公债价格周三升至六日高位,跟随德债涨势,之后在英国央行每周回购中期英债中投标并不活跃而再度受到提振.

周三公布的英国央行9月会议记录显示,本月稍早该行的政策制定者认为英国经济的短期通胀前景已经恶化,不过有委员仍认为或仍将需要进一步刺激经济.[ID:nSB1786166]市场对此无甚反应,多数分析师认为这巩固了他们对央行将在11月批准新一轮购买资产的预期.

12月英债期货FLGZ2收涨45个跳动点至119.22,表现超过可比德债期货FGBLZ220个跳动点,盘中触及9月13日来最高的119.41.

英债期货现已扳回了美联储宣布新一轮刺激措施后的跌幅.

摩根士丹利英债分析师Anthony O'Brien表示,两年期德债标售获强劲需求,有助于令市场放心,对避险公债仍有稳健的需求,周四英国将标售45亿英镑五年期英债.

英国央行周度回购10亿英镑七年期至15年期英债,银行投标总量仅为18.6亿英镑,较一周前的34.1亿英镑大幅减少,之后英债扩大涨幅.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌3个基点,报1.85%,较可比德债利差收窄2个基点,报22基点.

周四,市场将关注英国8月零售销售数据,预计将显示在7月小增0.4%后下滑0.4%.(完)

--编译 李军;审校 母红

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