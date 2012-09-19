〔全球金市〕金价在六个半月高位附近持稳,尽管油价再度重挫

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
* 金价放量持稳,尽管油价重挫
* 日本央行增加购买资产提供支撑
* 铂金系在昨日因罢工结束大跌后今日小涨
路透纽约9月19日电---金价周三几收平盘,徘徊在稍早触及的六个半月高位附近,受全球主要央行追加货币刺激措施支撑,尽管油价再度重挫.
美国期金成交放量,此前原油期货续挫4%,且日本央行今日稍早宣布新一轮购买资产行动,跟随其他主要央行放宽货币政策的步伐.
1801GMT,现货金XAU=小跌0.1%,报每盎司1,769.90美元,盘中触及六个半月高位1,779.10美元,较2月底所创的今年高位1,790.30美元低约10美元.
上周美联储宣布第三轮量化宽松政策(QE3),带动金价连升第四周.
"尽管我们预计QE3将对金价有支撑作用,但有多大支撑要看QE3对固定收益市场和欧元/美元走势的影响."汇丰控股金属分析师James Steel表示.
一些分析师警告,金价在QE3期间的涨幅可能没有前两轮量化宽松政策期间那么多.
美国原油期货连挫三日,因沙特努力拉低油价,且美国原油库存猛增.[O/NCN]
纽约商品期货交易所(COMEX)12月期金GCZ2结算价上扬0.50美元,报每盎司1,771.70美元.路透初步数据显示,成交量较30日均值高约10%.
其他贵金属中,现货银XAG=跌0.7%至每盎司34.52美元.铂金系金属从昨日大跌中反弹,现货铂金(白金)XPT=攀升1.1%,至每盎司1,635.74美元,现货钯金XPD=升1%,至669.47美元.
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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCQ2 1771.70 0.50 0.0 1764.20 1781.80 142,846
COMEX白银期货 SIN2 34.588 -0.130 -0.4 34.320 35.025 41,481
COMEX铂金期货 PLN2 1640.40 4.10 0.3 1621.00 1647.00 11,432
COMEX钯金期货 PAU2 673.05 5.70 0.9 664.00 676.80 2,677
现货金 XAU= 1769.90 -1.79 -0.1 1763.63 1779.10
现货银 XAG= 34.520 -0.260 -0.7 34.300 34.960
现货铂金 XPT= 1635.74 18.34 1.1 1622.00 1642.24
现货钯金 XPD= 669.47 6.67 1.0 666.00 674.00
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 李军;审校 母红
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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