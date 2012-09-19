〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少113.4亿美元--iMoneyNet

日本股市：日经指数跌至两周半低位，受日圆走强和金融股疲弱拖累
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
路透纽约9月19日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至9月11日的最近一周美国货币市场基金资产减少113.4亿美元,至2.547万亿(兆)美元.
iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少108.9亿美元,至2.277万亿美元;而免税货币市场基金资产减少4.499亿美元,至2,698亿美元.
iMoneyNet称,应税货币市场基金收益率连续第二周持稳在0.03%.(完)
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--编译 李军;审校 母红
“投资者近期确认了日本企业下一财年业绩料将表现强劲。但如果美元跌穿110日圆，这一预期将会改变，”大和证券策略师Takuya Takahashi称。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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