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市场报道 | 2012年 9月 20日 星期四 03:20 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少113.4亿美元--iMoneyNet

路透纽约9月19日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至9月11日的最近一周美国货币市场基金资产减少113.4亿美元,至2.547万亿(兆)美元.

iMoneyNet表示,最新一周,应税货币市场基金资产减少108.9亿美元,至2.277万亿美元;而免税货币市场基金资产减少4.499亿美元,至2,698亿美元.

iMoneyNet称,应税货币市场基金收益率连续第二周持稳在0.03%.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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