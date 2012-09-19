〔美国股市〕日本企业ADR反弹,因日本央行宣布扩大刺激计划规模

路透纽约9月19日电---日本企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周三上扬,因日本央行放宽货币政策,以提振因全球需求迟滞以及中日两国领土争端而受损的经济.

日本股市也上扬,触及四个月来最高.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.[ID:nSB1785722]

日本央行的行动缓解了对中日两国领土争端对经济造成冲击的忧虑.两国领土争端造成部分日本企业暂停在华生产.

纽约梅陇银行日本ADR指数.BKJP攀升0.54%.日经指数收涨1.2%.纽约梅陇银行亚洲ADR指数.BKAS上扬0.63%.

日本ADR表现优于大盘,纽约梅隆银行ADR指数.BKADR攀升0.17%,标普500指数.SPX小涨0.12%.

布兰特原油期价跌至六周低位,因市场怀疑沙特采取行动压低油价,以及忧虑全球经济的力道.

部分欧洲油股走低,使欧洲ADR指数承压.荷兰皇家壳牌(RDSa.N)挫0.5%,报72.15美元.法国道达尔(TOT.N)上扬0.4%,逆转稍早的跌势.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR微升0.11%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收低0.41%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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