〔加拿大汇市〕加元兑美元持稳,市场思量各大央行放宽货币政策效果

路透多伦多9月19日电---加元兑美元周三小涨,陷于窄幅区间内,抵住了油价重挫带来的压力,市场思量各大央行进一步放宽货币政策的效果.

日本央行周三放宽货币政策,将扩大资产购买规模10万亿(兆)日圆(1,270亿美元),至80万亿日圆,增加的部分将用于购买公债和贴现国库券,因全球需求放缓和中日两国关系紧张,削弱了近期内经济回暖的可能.[ID:nSB1785722]

本月稍早,欧洲央行和美联储都已追加了宽松货币政策.

加元兑美元CAD=D4收报0.9745加元或1.0262美元,周二收报0.9746加元或1.0261美元.

分析师相信,如果加元/美元跌穿0.9765-0.9780加元区间,就可能测试0.9890-0.9900加元区间.(完)

--编译 李军;审校 母红

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