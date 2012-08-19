(重温稿)〔纽约汇市〕欧元涨势消退,美元兑日圆触及五周高位

* 欧元兑日圆从六周高位回落

* 在美国消费者信心数据公布后,美元兑日圆上扬

* 市场期待美联储会议记录

路透纽约8月17日电---欧元兑美元周五走低,兑日圆持稳,在可能测试市场风险意愿的事件发生前,投资者近期对欧元的乐观情绪受到抑制.

周末来临前,成交枯竭,欧元兑日圆从今日稍早触及的六周高位回落.美元兑日圆本周收在五周高位.

欧元的上行走势受助于德国总理梅克尔周四的讲话,她对欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽全力扞卫欧元表示支持.

梅克尔的讲话增强了欧洲央行下月将购买西班牙和意大利公债以压低两国借贷成本的预期.

"昨天,市场出现大量的空头回补买盘,今天,更多的投资者在下周前锁定获利,下周将有很多消息面的风险,"法国巴黎银行驻纽约的汇市策略师Mary Nicola表示.

"已经说过,成交量较低,因此,很难判断今日市场表现对未来走势的影响,"她说.

下周将公布欧元区采购经理人指数,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)上次的会议记录.

欧元兑日圆EURJPY=尾盘报98.01日圆,日内上扬0.01%,在全球交易时段触及7月初以来最高98.40日圆.欧元兑美元EUR=回落0.26%,报1.2322美元.

美元兑日圆升至五周高位,在美国消费者信心数据公布后,升势加速.数据显示,8月初消费者信心升至三个月最高.

对多数货币而言,重大事件风险始于8月31日,届时,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克将在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)举行的年会上发表讲话,Scotia Capital驻多伦多的首席汇市策略师Camilla Sutton表示.

尽管美国数据改善,但影响未来成长的因素多数为负面,她说.

"相应地,我们仍认为美联储仍将考虑进一步放宽政策,"她说,"下周将公布的美联储政策会议记录可能提供部分早期线索."

一项周四公布的路透调查结果显示,分析师预计欧洲央行将于9月开始购买意大利和西班牙公债,且将主要的再融资利率调降至0.5%.

**美元兑日圆上扬**

本周稍早公布的意外强劲的美国零售销售数据,以及之后出炉的其他好转的数据导致美联储最早将于9月推出新一轮购债计划,或量化宽松(QE)的预期降温.美国公债收益率因此攀升.

美元/日圆表现与美国公债与可比日本公债收益率差之间的密切关系,可能导致在美国收益率若进一步攀升的情况下,美元扩大涨幅.

根据汤森路透数据,美元兑日圆JPY=在全球交易时段触及7月中以来最高79.57日圆.尾盘上扬0.29%,报79.55日圆.

"本周最重要的发展可能是10年期公债收益率从1.63%升至1.85%,"纽约梅陇银行汇市策略师 Michael Woolfolk表示.

"上述因素,加上全球股市的强劲表现暗示,在美国劳工节假期前,市场可能出现风险资产轧空,因有关今年夏季将出现'完美风暴'的押注并未成真,"他补充说.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.2333 1.2354 -0.17 -4.73 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.54 79.32 +0.28 +3.38 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 98.10 98.00 +0.10 -1.47 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9733 0.9715 +0.19 +3.81 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.5698 1.5731 -0.21 +1.05 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9889 0.9864 +0.25 -2.98 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0416 1.0509 -0.88 +1.87 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2008 1.2010 -0.02 -1.12 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.7856 0.7854 +0.03 -5.68 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8072 0.8103 -0.38 +3.70 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.9130 5.9447 -0.53 -1.06 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.2937 7.3458 -0.71 -5.74 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6684 6.6859 -0.26 -3.19 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.2203 8.2683 -0.58 -7.78 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 母红;审校 李军

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