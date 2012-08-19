(重温稿)〔美国债市〕公债收益率下滑,因8月价格下跌吸引买家回场

* 收益率上升在清淡的周末前交投中吸引买家回场

* 关注贝南克下周在杰克森霍尔的讲话

路透纽约8月17日电---美国公债收益率周五从三个月高位小幅回落,因8月上半月价格下跌和收益率上涨吸引部分买家回场.

但收益率仍在三个月高位附近,因经济数据改善,打压美联储将在9月宣布第三轮量化宽松政策的期望.一些投资人相信美联储将等待更多经济数据再作决定.

另外,对欧债危机的担忧近几周有所缓和,从而对避险公债的需求降低.

"带动收益率下跌的避险买盘减少,这令过去几周收益率涨了不少,在目前较高的收益率水准,交易商和投资人兴趣增强了."Wells Fargo Advisors首席宏观策略师Gary Thayer表示.

"而且,市场对更多量化宽松政策的期望值没有几周前经济数据比现在疲弱时那么高了."他表示.

美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,8月消费者信心指数初值为73.6(路透调查预估为72.4),7月终值为72.3.[ECI-US-CMN]公债市场对此无甚反应.

尽管过去一个月公债遭大举抛售,但一些投资人预计美国公债可能将保持良好买盘,因仍是最安全的投资产品之一.

"缺乏安全抵押品的事实没有改变,"芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示,"市场将上下波动,但我认为只是升势没有终结."

交易商表示,交投清淡,因许多交易商夏季度假,令公债价格和收益率走势被夸大.

交易商称,抵押贷款服务商调整投资组合中用于对冲的美国公债仓位也令近期卖压加重.

市场下一焦点将是美联储主席贝南克本月底在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)美联储年会上的讲话.

投资人将关注是否会有对央行9月货币政策会议计划的任何暗示.

"尽管对更多货币宽松政策的预期已经有所减弱,但投资人仍期盼贝南克的讲话会有些内容."Thayer表示.

另一重大事件将是9月欧洲央行会议,投资人预计欧洲央行将阐述包括购买公债在内的抑制欧债危机扩散的措施.

指标10年期公债收益率US10YT=RR午后报1.82%,7月25日创下1.38%纪录低点.

近几日,该收益率测试约在1.86%的阻力位,这略低于200日移动均线切入位,因海外投资人在隔夜市场抛售美债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-21/32 (+01/32) 0.298

五年期公债US5YT=RR 98-19/32 (+04/32) 0.791

10年期公债US10YT=RR 98-09/32 (+06/32) 1.814

30年期公债US30YT=RR 96-15/32 (+16/32) 2.928(完)

--编译 李军;审校 母红

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