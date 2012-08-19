(重温稿)〔美国股市〕标普500指数连升六周,波动性指数跌至五年低点

* 苹果股价创新高

* CBOE波动性指数触及五年低点

* Facebook和Groupon创新低

* 道指收高0.2%,标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数收高0.5%

路透纽约8月17日电---美国股市周五收涨,标普500指数持于四年高位附近,衡量市场焦虑程度的关键指标跌至2007年以来最低,暗示市场相信,导致投资者不安的问题可能接近得到解决.

Nasdaq指数表现跑赢大盘,因苹果(AAPL.O)股价创新高.CBOE VIX波动性指数.VIX触及五年低点13.43,收盘跌5.9%,报13.45.

标普500指数在备受关注的1,400点上方走势稳健,录得两周最大升幅,但成交仍低迷.

"从人气的角度看,市场在上升途中没受到什么阻力,"纽约ITG衍生品策略部门董事Ralph Edwards表示.

"最佳的升势当然是最普遍的升势,所以推动股指大涨不能单靠一个板块,从这一点看,也有好消息."

Edwards指出,标普500指数成份股中有来自除公用事业股外各个行业的47家股份近期创下52周高位,包括家得宝(HD.N),百事可乐(PEP.N), 雪佛龙(CVX.N), SunTrust Banks Inc (STI.N), Covidien Plc COV.N, 3M Co (MMM.N),谷歌(GOOG.O), CF Industries Holdings (CF.N)和Sprint Nextel Corp (S.N).

由于市场新闻不多,且夏季交投清淡,交易商更多的是从市场技术面寻求指引.标普500指数需要收在1,419.04点之上,才是四年新高,这是该指数在4月触及的高位.

苹果盘中创下648.19美元新高,该股收高1.8%,报648.11美元,券商Jefferies将该股目标价由800美元上调至900美元,评级为买入.

但Facebook(FB.O)续跌,因在针对部分内部人士的售股锁定期结束后,大量股票流入市场.该股盘中低见19美元.

Groupon Inc (GRPN.O)也挫至新低,此前Evercore Partners分析师Ken Sena下调该股评级,并将目标价设为3美元.该股收挫5%,报4.75美元,盘中最低报4.51美元.

道琼工业指数.DJI上扬25.09点,或0.19%,至13,275.20点;标准普尔500指数.SPX收涨2.65点,或0.19%,至1,418.16点.Nasdaq指数.IXIC收高14.20点,或0.46%,至3,076.59点.

本周,道指收高0.5%,标普500指数上扬0.9%,Nasdaq指数收涨1.8%

8月,标普500指数上扬2.8%,自6月触及一年低点后反弹约11%,因交易商关注一些令人鼓舞的美国就业数据,且翘首以盼欧洲央行和美联储将在9月举行的货币政策会议.

周五公布的经济数据有好有坏,令投资人揣摩经济复苏是否真实.

美国经济谘商会周五公布,美国7月领先指标增长0.4%,预估为增长0.2%,6月修正后为下跌0.4%,前值为下跌0.3%.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,8月消费者信心指数初值为73.6(路透调查预估为72.4),7月终值为72.3.[ECI-US-CMN]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约53亿股,远低于78.4亿股的去年日成交均值.

今年最低和次低的日成交量均是在本周录得,周一三大市场的总成交量仅为45.4亿股,约为今年日均值的三分之二.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]

英股富时指数....FTSE 德股DAX指数....GDAXI 法股CAC-40指数....FCHI