〔英国债市〕英债期货触及八日高位,因经济成长忧虑

中国债市动态：期货由跌转升国债收益率震荡走低，TLF到期未续影响不大
路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
路透伦敦9月20日电---英债期货周四升至八日高位,此前中国和欧元区公布的企业活动调查疲弱,刺激了全球对避险公债的需求,并有助五年期英债标售获得稳健需求.
周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,法国企业的表现尤其差.[ID:nSB1787740]
汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]
12月英债期货FLGZ2收涨45个跳动点至119.67,表现同可比德债期货FGBLZ2一致,盘中触及119.76的八日高位.
10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.80%,较可比德债利差持稳,报22基点.
美国公布的上周初请失业金人数增加也令避险公债价格小涨.
英国标售的45亿英镑五年期英债获得稳健需求,得标利率仅0.802%,低于7月4日标售时的0.942%.
周五,英国将公布8月公共借款数据.(完)
--编译 李军;审校 母红
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路透上海2月16日 - 受国债期货翻红上涨带动，中国银行间债市周四国债表现稍好于金融债。交易人士表示，今日到期的TLF并未续作，资金面虽稍显收敛，但对现券影响并不大，因MLF超额续作叠加央行公开市场结束净回笼转为净投放已平稳对冲，机构对此已有一定预期，整体反应较为平淡。
0315GMT，韩元兑美元 报1,140.5，较周三收盘1,142.2涨0.2%；盘中触及2016年11月9日以来最高1,133.0。
路透上海2月16日 - 中国银行间市场周四资金面略偏紧张，隔夜回购利率涨幅明显，不过七天以上期限则 多有回落。交易员称，或因受到部分TLF(临时流动性便利)到期未续影响，大行资金供给减少，但市场提前有 所预期，资金面整体平稳，央行MLF(中期借贷便利)超额续做及公开市场转为净投放也有助缓和流动性压力。 “早上资金有点紧的，大行出钱少了，可能跟TLF到期没续有关系。”上海一券商交易员称。 她并称，本周公开市场、MLF、TLF等到期量大，市场对资金面一直保持谨慎态度，现在收紧也在预期之中 。不过随着央行各类“粉”续做情况明朗及周末临近，隔夜品种需求开始上升、原本旺盛的七天以上跨周资金 需求则下降，因此今日资金价格是隔夜涨而七天降。 两位消息人士周四透露，部分银行今日到期的TLF未续做；随着现金不断回笼且央行对冲，分散到期的TLF 不会对市场流动性造成影响。TLF是央行1月为保障春节前现金投放的集中性需求对大型银行开展 的临时流动性支持，期限28天，资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同。 上海一基金交