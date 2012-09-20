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债券 | 2012年 9月 21日 星期五 01:24 BJT

〔英国债市〕英债期货触及八日高位,因经济成长忧虑

路透伦敦9月20日电---英债期货周四升至八日高位,此前中国和欧元区公布的企业活动调查疲弱,刺激了全球对避险公债的需求,并有助五年期英债标售获得稳健需求.

周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,法国企业的表现尤其差.[ID:nSB1787740]

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

12月英债期货FLGZ2收涨45个跳动点至119.67,表现同可比德债期货FGBLZ2一致,盘中触及119.76的八日高位.

10年期英债收益率GB10YT=RR跌4个基点,报1.80%,较可比德债利差持稳,报22基点.

美国公布的上周初请失业金人数增加也令避险公债价格小涨.

英国标售的45亿英镑五年期英债获得稳健需求,得标利率仅0.802%,低于7月4日标售时的0.942%.

周五,英国将公布8月公共借款数据.(完)

--编译 李军;审校 母红

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