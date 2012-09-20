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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:20 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收低,受美元走强打压

路透9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周四收低,交易商称受美元走强打压,但空头回补和技术性买盘对小麦期货有支撑.

全球经济成长忧虑提振美元,令美国商品对海外买家而言价格更高,压制了投资人对风险的意愿.

CBOT12月软红冬麦合约WZ2收低2美分,结算价报8.79-1/2美元.

美国农业部公布,周度出口销售小麦48.9万吨,预估为35-55万吨,一周前为38.18万吨.

Global Weather Monitoring气象学家John Dee表示,美国大平原硬红冬麦种植区的干燥天气预计将持续至周末,农户加快播种.下周二和周三预计将有普遍降雨,降雨量最多达0.30英寸.

今日CBOT小麦预估成交量为82,720口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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