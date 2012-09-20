〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性收割压力及技术性卖压

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商称受大豆期货下挫、季节性收割压力及技术性卖压拖累.
一农业气象学家表示,美国中西部零星小雨对玉米和大豆收割影响不大,今年收割开局进度创纪录.
美国制造业和初请失业金数据令人失望,对全球经济成长的担忧带动美元走强,促使投资人抛售包括商品在内的风险资产.
日本7月将玉米作为动物饲料的使用量连续第七个月减少,至20年最低,因玉米价格大涨促使日本这一全球最大的玉米进口国更多使用小麦替代.
指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.91-1/2美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.75-3/4美元.九天相对强弱指标(RSI)为34,接近0-30的技术超卖区间.
指标12月玉米期货合约CZ2收高10-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.46美元.
今日CBOT玉米期货成交量预估为229,121口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000