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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:20 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因季节性收割压力及技术性卖压

路透9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收低,交易商称受大豆期货下挫、季节性收割压力及技术性卖压拖累.

一农业气象学家表示,美国中西部零星小雨对玉米和大豆收割影响不大,今年收割开局进度创纪录.

美国制造业和初请失业金数据令人失望,对全球经济成长的担忧带动美元走强,促使投资人抛售包括商品在内的风险资产.

日本7月将玉米作为动物饲料的使用量连续第七个月减少,至20年最低,因玉米价格大涨促使日本这一全球最大的玉米进口国更多使用小麦替代.

指标12月玉米期货合约的关键阻力位为50日移动均线切入位7.91-1/2美元,主要支撑位为100日移动均线切入位6.75-3/4美元.九天相对强弱指标(RSI)为34,接近0-30的技术超卖区间.

指标12月玉米期货合约CZ2收高10-1/2美分,结算价报每蒲式耳7.46美元.

今日CBOT玉米期货成交量预估为229,121口.(完)

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--编译 李军;审校 母红

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