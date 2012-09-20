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债券 | 2012年 9月 21日 星期五 04:06 BJT

〔美国基金〕9月19日当周货币市场基金减少103.3亿美元--ICI

路透9月20日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至9月19日当周,美国货币市场共同基金总资产减少103.3亿美元,至2.568万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少66.8亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少20.4亿美元,免税基金减少16亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加18.8亿美元至8,887.3亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加6亿美元,至1,872.1亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加16美元至5,128.9亿美元.免税基金资产减少3.3亿美元至1,886.3亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少122亿美元至1.679万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少72.8亿美元至6,783.5亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少36.4亿美元至9,195.2亿美元.免税基金资产减少12.8亿美元,至813.9亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 李军;审校 母红

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