版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 21日 星期五 04:07 BJT

〔美股盘后〕甲骨文公布第一季业绩后股价下挫2%

路透纽约9月20日电---美国企业软件巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O股价周四在美股盘后交易中下挫2%,此前该公司公布了第一季业绩.

甲骨文公布会计年度第一季GAAP每股盈利增长15%至0.41美元,非GAAP每股盈利增长11%至0.53美元;第一季营收下滑2%,至82亿美元.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师预计甲骨文第一季每股盈利为0.53美元,营收为84.2亿美元.(完)

浏览甲骨文的相关新闻,请点选[ORCL.O-CMN]

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股本周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐