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市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 04:13 BJT

〔美国股市〕亚洲企业ADR走低,因中国制造业数据疲弱

路透纽约9月20日电---亚洲企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四走低,因数据显示中国制造业继续萎缩,令市场质疑全球需求的力道.

汇丰稍早公布,9月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值微升至47.8,为两个月高位,脱离上月终值所创41个月最低水准47.6,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方.[ID:nSB1787428]

中国股市周四跌至2009年初以来最低.在纽约交易的中国企业ADR因此走低.百度(BIDU.O)收跌2.5%,报111.273美元.

日本日经指数周四收跌1.6%,回吐昨日的巨大涨幅.主要日本出口商股价走低.索尼(SNE.N)急跌3.2%,报12.87美元.

纽约梅陇银行中国ADR指数.BKCN收跌1.46%.纽约梅陇银行日本ADR指数.BKJP收挫0.96%.

亚洲ADR跌势拖累其余市场的表现.纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌0.69%,标普500指数.SPX微跌0.05%.

周四公布的欧元区Markit采购经理人(PMI)调查数据异常低迷,显示欧洲央行(ECB)的大力度新购债计划迄今未带领欧元区企业在业务上取得重大改善.9月欧元区服务业活动的下滑速度创下2009年7月来最快,法国企业的表现尤其差.[ID:nSB1787740]

疲弱的中国数据重压欧洲矿业股.必和必拓(BBL.N)大跌1.74%,报63.74美元.

纽约梅隆银行欧洲ADR指数.BKEUR跌0.57%.纽约梅隆银行拉丁美洲ADR指数.BKLA收低0.46%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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