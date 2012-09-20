〔美国股市〕正面人气扶助道指微升,标普500和Nasdaq指数收盘缩减跌幅

标题新闻：费城联储总裁哈克称今年升息三次的预期没有考虑进特朗普政府财政政策调整的影响
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* 经济报告不振拖累股市
* 地产股和能源股领涨
* Facebook下挫3%
* 道指微升0.14%,标普500指数微跌0.05%,Nasdaq指数下滑0.21%
路透纽约9月20日电---美国股市道琼工业指数周四微幅收高,标普500指数和Nasdaq指数微幅收跌,但收复盘中的多数失地,显示投资者人气总体仍然正面,尽管全球多个国家和地区公布疲弱的制造业数据.
周三美国公布的楼市数据强于预期,带动地产股指数.HGX今日上扬0.8%,标普能源股指数.GSPE升0.4%,跟随布兰特原油期货在连跌三日后的反弹走势.标普公用事业股指数.GSPU也升0.4%.
股市走势是基于展望,U.S. Bank全球投资策略师John De Clue表示,这是典型的好坏不一的经济指标的拉锯战.
今日公布的多个经济指标显示全球经济前景不佳.美国制造业季度表现为三年来最差,上周初请失业金人数持于近两个月最多.之前欧洲和中国公布的制造业数据也令人失望.
指标标普500指数自8月初已大涨5.9%,主要受对央行会推出更多刺激措施的预期带动.一周前,美联储宣布第三轮量化宽松政策,即QE3,扶助股市在上周五触及五年高位.
瑞银将标普500指数今年年底目标水准由1,375点上调至1,525点,指因在全球央行积极的放宽货币政策下,股市将攀升.
"短期而言,我们相信风险交易将继续上演,投资人将转投波动最厉害和对经济最为敏感的个股."瑞银首席美国股市策略师Jonathan Golub在研究报告中表示.
对美国经济命运较敏感的运输股今日跌幅居前,昨日铁路公司Norfolk Southern Corp (NSC.N)表示盈利将不及预期,该股急挫9.1%,报66.11美元.
道琼运输指数.DJT下挫2.8%.
波士顿联储银行总裁罗森格伦周四表示,上周美联储的行动"会令经济成长增强,会比没有实施该政策更快的达到充分就业."
Trulia IncTRLA.N首日上市,股价飙升41.2%,报24美元,因投资人预计楼市改善将令线上地产服务得益.
道琼工业指数.DJI小涨18.97点,或0.14%,至13,596.93点;标准普尔500指数.SPX微跌0.79点,或0.05%,至1,460.26点.Nasdaq指数.IXIC回落6.66点,或0.21%,至3,175.96点.
汇丰9月中国制造业PMI初值微升至47.8的两个月高位,脱离41个月低点,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.[ID:nSB1787428]
零售股也下滑,Bed, Bath & Beyond (BBBY.O)重挫9.8%,报62.08美元,昨日该公司公布的季度业绩略逊预期,因成本上升.摩根士丹利零售股指数.MVR下滑1.2%.
Facebook Inc(FB.O)大跌3%,报22.59美元,此前该公司表示,将开始对在其社交网络上登促销广告的业务收费,将免费服务转化为潜在的收入来源.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约61.5亿股,低于65.4亿股的今年迄今日成交均值.
纽约证交所涨跌股之比为约2:3,Nasdaq市场约为3:5.(完)
--编译 李军;审校 母红
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银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。