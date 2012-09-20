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债券 | 2012年 9月 21日 星期五 05:22 BJT

〔标题新闻〕美联储将抑制新货币政策滋生通胀的威胁,并继续权衡QE3的利弊--皮亚纳尔托

皮亚纳尔托为克利夫兰联邦储备银行总裁

QE3为第三套量化宽松政策

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