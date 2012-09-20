版本:
中国
市场报道 | 2012年 9月 21日 星期五 05:22 BJT

〔国际油市〕布兰特原油期货重返110美元上方,止住三日连跌

路透纽约9月20日电---布兰特原油期货周四重返110美元上方,从六周低点反弹,止住三日连跌,而今日到期的美国10月原油期货小跌,连跌第四日.

委内瑞拉日产14.6万桶的El Palito炼厂着火,以及周三美国能源资料协会(EIA)公布上周汽油库存下降,带动美国汽油期货RBc1大涨2.6%,为原油期货提供了支撑.

取暖油期货HOc1上扬超过1%.

周四稍早,布兰特原油期货跌至107.10美元,为8月3日来最低,较上周五的结算价大跌超过10美元.

布兰特原油期货较美国原油期货溢价连续第四日测试16美元以下的水准,在15.50美元水准上方寻获支撑,之后反弹至17美元之上.根据路透数据,周三触及的15.57美元为7月25日来最窄溢价水准.

有关10月北海福尔蒂斯原油船货因产量低于预期而进一步推迟付运的消息给予布兰特原油期货更多提振.

11月布兰特原油期货LCOc1收高1.84美元,报110.03美元,结算后在2040GMT,进一步升至110.55美元.

周四到期的美国10月原油期货CLc1跌0.11美元,结算价报每桶91.87美元,盘中跌穿了100日移动均线切入位90.73美元至90.66美元,为8月6日来最低.

美国11月原油期货CLc2升0.12美元,结算价报92.42美元,盘中低见90.96美元,结算后升至93.07美元.

布兰特原油期货成交超过美国原油期货,布兰特原油期货成交量较30日均值高41%,美国原油期货成交量较30日均值低10%.

汇丰9月中国制造业PMI初值微升至47.8的两个月高位,脱离41个月低点,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.[ID:nSB1787428]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 91.87 -0.11 -0.1% 90.66 92.37 21,864 196,211

11月原油 92.42 0.12 0.1% 90.96 93.09 236,499 175,924

10月RBOB汽油 2.9040 0.0754 2.7% 2.8295 2.9182 34,630 42,871

11月RBOB汽油 2.7809 0.0536 2.0% 2.7163 2.7943 60,462 40,675

10月取暖油 3.0975 0.0535 1.8% 3.0250 3.1116 35,562 52,800

11月取暖油 3.0930 0.0506 1.7% 3.0227 3.1069 59,661 25,355

ICE合约

11月布兰特 110.03 1.84 1.7% 107.10 110.60 242,771 298,801

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

汽油 147,507 125,701 140,653 283,195 -629

取暖油 167,541 113,794 135,109 336,132 5,948 (完)

--编译 李军;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐