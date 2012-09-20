〔国际油市〕布兰特原油期货重返110美元上方,止住三日连跌

路透基点：仁恒置地重返贷款市场，寻6亿美元三年半期双币贷款--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透纽约9月20日电---布兰特原油期货周四重返110美元上方,从六周低点反弹,止住三日连跌,而今日到期的美国10月原油期货小跌,连跌第四日.
委内瑞拉日产14.6万桶的El Palito炼厂着火,以及周三美国能源资料协会(EIA)公布上周汽油库存下降,带动美国汽油期货RBc1大涨2.6%,为原油期货提供了支撑.
取暖油期货HOc1上扬超过1%.
周四稍早,布兰特原油期货跌至107.10美元,为8月3日来最低,较上周五的结算价大跌超过10美元.
布兰特原油期货较美国原油期货溢价连续第四日测试16美元以下的水准,在15.50美元水准上方寻获支撑,之后反弹至17美元之上.根据路透数据,周三触及的15.57美元为7月25日来最窄溢价水准.
有关10月北海福尔蒂斯原油船货因产量低于预期而进一步推迟付运的消息给予布兰特原油期货更多提振.
11月布兰特原油期货LCOc1收高1.84美元,报110.03美元,结算后在2040GMT,进一步升至110.55美元.
周四到期的美国10月原油期货CLc1跌0.11美元,结算价报每桶91.87美元,盘中跌穿了100日移动均线切入位90.73美元至90.66美元,为8月6日来最低.
美国11月原油期货CLc2升0.12美元,结算价报92.42美元,盘中低见90.96美元,结算后升至93.07美元.
布兰特原油期货成交超过美国原油期货,布兰特原油期货成交量较30日均值高41%,美国原油期货成交量较30日均值低10%.
汇丰9月中国制造业PMI初值微升至47.8的两个月高位,脱离41个月低点,但仍是连续第11个月处在荣枯线下方,表明工业活动虽仍在减速,但步伐正渐渐趋稳.受政府宽松举措带动,第四季开始有望温和改善.9月初值中的产出分项指数降至47.0,为2011年11月以来最低.[ID:nSB1787428]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 91.87 -0.11 -0.1% 90.66 92.37 21,864 196,211
11月原油 92.42 0.12 0.1% 90.96 93.09 236,499 175,924
10月RBOB汽油 2.9040 0.0754 2.7% 2.8295 2.9182 34,630 42,871
11月RBOB汽油 2.7809 0.0536 2.0% 2.7163 2.7943 60,462 40,675
10月取暖油 3.0975 0.0535 1.8% 3.0250 3.1116 35,562 52,800
11月取暖油 3.0930 0.0506 1.7% 3.0227 3.1069 59,661 25,355
ICE合约
11月布兰特 110.03 1.84 1.7% 107.10 110.60 242,771 298,801
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
汽油 147,507 125,701 140,653 283,195 -629
取暖油 167,541 113,794 135,109 336,132 5,948 (完)
--编译 李军;审校 母红
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商仁恒置地集团有限公司时隔近两年后，重返贷款市场，寻求6亿美元三年半期双币贷款。
路透2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾的运錩钢 铁已将其五年期贷款由原先的目标13亿元台币，增加至等值13.2亿元台币 (4,300万美元)。 台湾银行、玉山商业银行、兆丰商银为牵头行兼簿记行。这笔贷款包 含4亿台币有担保的A部分，以及3,000万美元等值的B部分，后者可以人民 币或美元提取。 A部分提供每年80个基点的担保费。B部分的人民币部分，利息则较离 岸人民币香港银行同业拆息(CNH Hibor)加码155个基点；美元部分利息则 较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码145个基点。若Libor与台北美元拆 款利率(TAIFX)息差超过35个基点，超出部分则由借款方支付。银行可获 得25个基点的最高前端费。 A部分的借款人为运錩钢铁，B部分借款人为运錩钢铁的香港子公司Su rewin Global Ltd。借款方以土地为担保品。运錩钢铁董事长为贷款保证 人，B部分保证人则为母公司运錩钢铁。 贷款用于资本支出、再融资与营运资金等用途。预定周五进行签署。 (完) (编译 陈宗琦；审校
路透台北2月16日 - 台湾央行周四表示，财政部委托标售的20年公债106/3期<A06103=T WO>得标利率1.798%，高于市场预估的1.73-1.77%。 106/3期公债全额标售，发行金额250亿台币，投标总额427亿，投标倍数为1.71倍。此 期公债将在下周一(20日)发行。 一. 2014-2017度公债发行状况(R为增额发行公债)： 期别 期限 金额 票面利率% 得标利率% 得标利率区间% (年) (亿台币) 106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980 106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900 106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080 105/11R 10 300.000