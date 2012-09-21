〔纽约期市〕ICE原糖期货攀升,因降雨影响巴西收割最后阶段

路透纽约/伦敦9月21日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五攀升,受潮湿天气影响主要种植国巴西收割的最后阶段,而咖啡期货也跳升,阿拉比卡咖啡期货较罗布斯塔咖啡期货的溢价大幅上涨.

可可期货市场涨跌互见.

巴西甘蔗主要种植地区局部地区有雨,预报未来几日还有更多降雨.

指标10月原糖期货SBc1升0.17美分,或0.9%,报每磅19.38美分,但本周跌2.7%.预计全球供应过剩令市场徘徊在9月6日触及的两年低点18.81美分附近.

3月原糖期货SBH3收高0.16美分,或0.8%,报20.07美分.

伦敦12月白糖期货LSUc1上涨3.90美元,或0.7%,报每吨560.90美元.

阿拉比卡咖啡期货在上周空头回补带动的升势后,继续在100日移动均线切入位上下整固,交易商指巴西丰收可能限制涨幅.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高4.70美分,或2.8%,报每磅1.7330美元,高于100日移动均线切入位1.7290美元.该期货较罗布斯塔咖啡期货的溢价升至约0.81美元,昨日曾大跌至约0.76美元.

11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高42美元,或2.1%,报每吨2,083美元.

ICE-12月可可期货CCZ2收高2美元,报每吨2,521美元.伦敦12月可可期货LCCZ2回落9英镑,报每吨1,626英镑.(完)