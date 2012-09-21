〔纽约期市〕ICE原糖期货攀升,因降雨影响巴西收割最后阶段

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透纽约/伦敦9月21日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五攀升,受潮湿天气影响主要种植国巴西收割的最后阶段,而咖啡期货也跳升,阿拉比卡咖啡期货较罗布斯塔咖啡期货的溢价大幅上涨.
可可期货市场涨跌互见.
巴西甘蔗主要种植地区局部地区有雨,预报未来几日还有更多降雨.
指标10月原糖期货SBc1升0.17美分,或0.9%,报每磅19.38美分,但本周跌2.7%.预计全球供应过剩令市场徘徊在9月6日触及的两年低点18.81美分附近.
3月原糖期货SBH3收高0.16美分,或0.8%,报20.07美分.
伦敦12月白糖期货LSUc1上涨3.90美元,或0.7%,报每吨560.90美元.
阿拉比卡咖啡期货在上周空头回补带动的升势后,继续在100日移动均线切入位上下整固,交易商指巴西丰收可能限制涨幅.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ2收高4.70美分,或2.8%,报每磅1.7330美元,高于100日移动均线切入位1.7290美元.该期货较罗布斯塔咖啡期货的溢价升至约0.81美元,昨日曾大跌至约0.76美元.
11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2收高42美元,或2.1%,报每吨2,083美元.
ICE-12月可可期货CCZ2收高2美元,报每吨2,521美元.伦敦12月可可期货LCCZ2回落9英镑,报每吨1,626英镑.(完)
--编译 李军;审校 母红
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。