〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高逾2%,受俄罗斯限制出口的传闻带动

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周五上扬,交易商称因传闻指俄罗斯可能限制出口,提振全球对美国小麦需求增加的预期.
俄罗斯经济部长警告,如果国内谷物价格继续上涨,可能限制出口.
交易商表示,俄罗斯的消息促使一波空头回补.
分析公司Informa Economics预计今年美国小麦产量22.73亿蒲式耳,略高于美国农业部预估的22.68亿.
日本官方表示,计划进口121万吨的小麦用于动物饲料,较3月预估增加58%.
CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高17-3/4美分,结算价报8.97-1/4美元.
本周该合约跌2.7%,结束三周连升.
12月合约升穿50日移动均线切入位8.96-3/4美元,一周内首次收在该关键技术水准之上.
今日CBOT小麦预估成交量为74,640口.(完)
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--编译 李军;审校 母红
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。