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市场报道 | 2012年 9月 22日 星期六 05:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦收高逾2%,受俄罗斯限制出口的传闻带动

路透9月21日电---芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬小麦期货周五上扬,交易商称因传闻指俄罗斯可能限制出口,提振全球对美国小麦需求增加的预期.

俄罗斯经济部长警告,如果国内谷物价格继续上涨,可能限制出口.

交易商表示,俄罗斯的消息促使一波空头回补.

分析公司Informa Economics预计今年美国小麦产量22.73亿蒲式耳,略高于美国农业部预估的22.68亿.

日本官方表示,计划进口121万吨的小麦用于动物饲料,较3月预估增加58%.

CBOT-12月软红冬麦合约WZ2收高17-3/4美分,结算价报8.97-1/4美元.

本周该合约跌2.7%,结束三周连升.

12月合约升穿50日移动均线切入位8.96-3/4美元,一周内首次收在该关键技术水准之上.

今日CBOT小麦预估成交量为74,640口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 母红

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