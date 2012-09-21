〔国际油市〕油价连升两日,因供应忧虑升级

路透纽约9月21日电---油价周五连升第二日,交投清淡,因供应忧虑和经济乐观情绪带动油价从本周稍早7%的跌势中反弹.

布兰特原油期货升穿每桶111美元,但本周下挫4.5%,因前三日大跌,由116美元挫至108美元,主要是由于美国库存增加以及沙特努力打压油价.

之前几周,市场都在担心油价和燃料成本上涨对低迷的美国经济的冲击,这已促使投资人预期白宫可能动用战略石油储备来压低油价.

北海福尔蒂斯原油出口持续推迟,加剧了供应忧虑.

有分析师表示,后市预计美国原油期货将在90-100美元的新交投区间稳定下来.

对西班牙可能为获得救助而实施改革措施的乐观情绪对油价也有支撑作用.

11月布兰特原油期货LCOc1收高1.39美元,报111.42美元,结算后进一步升至111.62美元.盘中该期货升穿50日移动均线切入位约111.18美元,这是交易商关注的技术指标.

美国11月原油期货CLc2升0.47美元,结算价报92.89美元,日高报93.84美元.本周美国近月原油期货跌6.2%.

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价升0.90美元,报18.50美元.

成交清淡,美国原油期货成交量较30日均值低约30%,布兰特原油期货成交量较30日均值高逾20%.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 92.89 0.47 0.5% 92.59 93.84 169,624 133,035

11月原油 93.21 0.47 0.5% 92.90 94.15 55,558 378,443

10月RBOB汽油 2.9425 0.0385 1.3% 2.9050 2.9545 35,308 47,683

11月RBOB汽油 2.8195 0.0386 1.4% 2.7798 2.8263 53,804 50,544

10月取暖油 3.1207 0.0232 0.8% 3.0979 3.1339 26,385 53,752

11月取暖油 3.1177 0.0247 0.8% 3.0918 3.1300 50,085 50,736

ICE合约

11月布兰特 111.42 1.39 1.3% 110.08 111.70 156,269 250,449

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 394,905 511,329 541,712 1,593,713 -13,827

汽油 138,984 165,095 142,174 292,739 952

取暖油 137,534 179,536 137,611 324,009 -3,490 (完)