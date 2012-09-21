〔加拿大股市〕收低,金融股和工业股领跌

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透多伦多9月21日电---加拿大主要股指周五收低,尾盘大跌,金融股和工业股受压,Research In Motion RIM.TO因一黑莓机服务器宕机而急挫逾7%.
矿业股、公用事业股和油气类股上涨,跟随油价和金价反弹,但其余板块下滑.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.65点,或0.21%,报12,383.60点,盘中多数时间上涨,仅在收盘前几分钟才跌至平盘下方.
本周该指数跌0.9%.(完)
--编译 李军;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
“市场突破了短期上行趋势线，所以可能激发了卖盘，”英国商行Plexus Cotton风险管理主任Peter Egli称，“我认为市场失去了一些动能...可能在5月向74-75美分回落。”
路透纽约2月16日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，录得逾两周来的最大单日跌幅，因美债收益率下降，及美国联邦储备理事会(FED/美联储)下次升息时机存不确定性。