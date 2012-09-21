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市场报道 | 2012年 9月 22日 星期六 05:33 BJT

〔加拿大股市〕收低,金融股和工业股领跌

路透多伦多9月21日电---加拿大主要股指周五收低,尾盘大跌,金融股和工业股受压,Research In Motion RIM.TO因一黑莓机服务器宕机而急挫逾7%.

矿业股、公用事业股和油气类股上涨,跟随油价和金价反弹,但其余板块下滑.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低25.65点,或0.21%,报12,383.60点,盘中多数时间上涨,仅在收盘前几分钟才跌至平盘下方.

本周该指数跌0.9%.(完)

--编译 李军;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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