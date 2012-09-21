〔加拿大股市〕收低,金融股和工业股领跌

美国股市：道琼工业指数上扬0.04%，纳斯达克指数收挫0.08%

根据初步收盘数据，道琼工业指数升7.91点，或0.04%，至20,619.77点；标准普尔500指数跌2.03点，或0.09%，至2,347.22点；纳斯达克指数下挫4.54点，或0.08%，至5,814.90点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)