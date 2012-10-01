版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 1日 星期一 23:01 BJT

〔标题新闻〕日本新任财务大臣称需慎重考虑央行买入外国债券的想法,仍决心干预汇率急剧变动

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8L15UC]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐