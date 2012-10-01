〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为4.79

《独家新闻》中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息人士
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
路透华盛顿10月1日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.135
中值 0.130
低值 0.110
投资 0.137
价格 99.931750
高值得标比率 60.38%
投标倍数 4.79
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 28,000,040,800
总投标 134,223,465,800
竞争性投标得标 26,462,458,000
非竞争性投标得标 587,582,800
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/10/04
到期日 2013/04/04
CUSIP码 9127956F3
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 李军
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。
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路透纽约2月24日 - 美国指标10年期公债收益率周五挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。