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债券 | 2012年 10月 1日 星期一 23:33 BJT

〔表格〕美国财政部标售六个月国库券得标利率0.135%,投标倍数为4.79

路透华盛顿10月1日电---美国财政部称,其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.135

中值 0.130

低值 0.110

投资 0.137

价格 99.931750

高值得标比率 60.38%

投标倍数 4.79

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 28,000,040,800

总投标 134,223,465,800

竞争性投标得标 26,462,458,000

非竞争性投标得标 587,582,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/10/04

到期日 2013/04/04

CUSIP码 9127956F3

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 李军

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