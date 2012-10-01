〔欧洲股市〕大涨1.4%,受西班牙银行压力测试结果及美国数据支撑

欧洲股市：收盘基本持平，强劲的企业业绩力撑市场稳定在14个月高位
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
* FTSEurofirst 300指数收升1.4%
* 为9月初来最大单日升幅
* Euro STOXX 50指数收高1.8%
* 西班牙银行压力测试结果令市场释怀
* 美国经济数据强劲也提振市场
路透伦敦10月1日电---欧洲股市周一上涨,金融股领升,美国数据优于预期,及西班牙近期的银行压力测试符合预期使市场谨慎释怀,提振欧洲股市.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报1,104.71点,为9月6日劲扬2.4%以来最大单日升幅.银行股指数.SX7P大涨2.2%.
上周五咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]
美国公布的数据显示9月制造业数据自5月来首次增长,令欧股在午后交易扩大升幅.
"部份压力测试结果令投资人对西班牙银行体系的信心增强,尽管西班牙仍可能需要欧盟救助,"瑞士银行Gonet资产配置主管Cyrille Urfer说.
但Urfer表示暂时不会增持欧股,因欧元区主权债危机仍未解决.
"但许多企业和经济面数据疲弱,所以今年余下时间股市可能有些压力.在市场上涨后追货将可能是一个错误,"他补充说.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.8%,报2,498.81点,为9月14日来最大单日升幅.
英国富时100指数.FTSE收升1.37%,报5,820.45点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.53%,报7,326.73点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.39%,报3,434.98点.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透伦敦2月22日 - 欧洲股市周三持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。
路透伦敦/米兰2月21日 - 欧洲股市周二升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。
路透米兰/伦敦2月20日 - 欧洲股市周一上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。