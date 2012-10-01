〔欧洲股市〕大涨1.4%,受西班牙银行压力测试结果及美国数据支撑

* FTSEurofirst 300指数收升1.4%

* 为9月初来最大单日升幅

* Euro STOXX 50指数收高1.8%

* 西班牙银行压力测试结果令市场释怀

* 美国经济数据强劲也提振市场

路透伦敦10月1日电---欧洲股市周一上涨,金融股领升,美国数据优于预期,及西班牙近期的银行压力测试符合预期使市场谨慎释怀,提振欧洲股市.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.4%,报1,104.71点,为9月6日劲扬2.4%以来最大单日升幅.银行股指数.SX7P大涨2.2%.

上周五咨询公司Oliver Wyman对西班牙14家主要银行进行的独立审计结果周五公布,结果显示,为应对严重的经济滑坡,西班牙银行将需要增资593亿欧元(763亿美元).[ID:nSB1803830]

美国公布的数据显示9月制造业数据自5月来首次增长,令欧股在午后交易扩大升幅.

"部份压力测试结果令投资人对西班牙银行体系的信心增强,尽管西班牙仍可能需要欧盟救助,"瑞士银行Gonet资产配置主管Cyrille Urfer说.

但Urfer表示暂时不会增持欧股,因欧元区主权债危机仍未解决.

"但许多企业和经济面数据疲弱,所以今年余下时间股市可能有些压力.在市场上涨后追货将可能是一个错误,"他补充说.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E升1.8%,报2,498.81点,为9月14日来最大单日升幅.

英国富时100指数.FTSE收升1.37%,报5,820.45点;德国股市DAX指数.GDAXI升1.53%,报7,326.73点,法国CAC-40指数.FCHI收高2.39%,报3,434.98点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI